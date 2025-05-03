سقوط أمطار متوسطة بشرق وغزيرة في غرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة على مناطق شرق ووسط المحافظة وغزيرة على بعض مناطق غرب المحافظة.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة، ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

كما أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال النوة، متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها

وتفقد محطات منطقتي "المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد "نافع" جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

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