السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

فقدت نصفي الثاني، أول تعليق لـ كارول سماحة على وفاة زوجها

كارول سماحة وزوجها
كارول سماحة وزوجها الراحل وليد مصطفى، فيتو

علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

كارول سماحة تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

ونعت كارول سماحة زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى بكلمات مؤثرة ومبكية قائلة: "زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحدًا يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد".

 

الراحل وليد مصطفى وكارول سماحة، فيتو
الراحل وليد مصطفى وكارول سماحة، فيتو


وقالت كارول سماحة عن زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحدًا يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد”.  

وفي رسالة مؤثرة عن زوجها، قالت كارول سماحة: "حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ نارًا في قلبي، وقوةً في روحي... إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".

مرض المنتج الراحل وليد مصطفى

جدير بالذكر أن رحلة المنتج وليد مصطفى مع المرض بدأت في عام 2018، حيث نقل إلى الصين من أجل تلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر وتواجد مع أفراد عائلته.

آخر ظهور لكارول سماحة مع زوجها الراحل، فيتو
آخر ظهور لكارول سماحة مع زوجها الراحل، فيتو


وكشفت الفنانة كارول سماحة أنها كانت بجوار زوجها طوال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على حضورها الفني، وقلل من ظهورها المستمر، ووضعت اهتمامها الأكبر في رعاية زوجها وابنتها الوحيدة خلال فترة مرضه.
في السنوات الأخيرة، أصبح ظهور الراحل وليد مصطفى قليلًا، لكن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورًا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا، وكان آخر مقطع فيديو جمع كارول بزوجها في شهر يوليو 2023، إذ نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"

وعلقت كارول على الفيديو الذي جمعهما بعبارة: "بالدنيا مين بيحبك قدي. أنا نسخة مني"، وهو ما أعتُبر الظهور الأخير له، لاسيما أنها عادت بعد تلك الفترة وتحدثت عن فترة مرض زوجها، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية.

زواج كارول سماحة ووليد مصطفى

يذكر أن الدكتور وليد مصطفى من مواليد يناير عام 1972، ودرس الصيدلة قبل أن يتجه إلى الإعلام، حيث صنع لنفسه اسما بارزا في مجال الإدارة والإنتاج الإعلامي، كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة.

كارول سماحة وزوجها وابنتها، فيتو
كارول سماحة وزوجها وابنتها، فيتو

تزوج من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "تالا". وكان للظروف الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية تأثير واضح على حياة كارول، التي اختارت الانسحاب مؤقتا من الأضواء لتكون إلى جانبه، كما صرحت في مقابلات تليفزيونية سابقة.
 

الظهور الأخير للمنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة (فيديو)

وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن عمر ناهز الـ 53 عاما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كارول سماحة الراحل المنتج وليد مصطفى المنتج وليد مصطفى الفنانة كارول سماحة وفاة المنتج وليد مصطفى وفاة زوج كارول سماحة

مواد متعلقة

الظهور الأخير للمنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة (فيديو)

وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن عمر ناهز الـ 53 عاما

كارول سماحة تعزي كارمن لبس في وفاة والدتها

كارول سماحة تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها الـ 59
ads

الأكثر قراءة

قائمة محاذير على عملاء البنك الأهلي المصري

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

هل يفعلها الأهلي مع زيزو؟ ريال مدريد يعوض ليفربول من أجل مونديال الأندية

تجديد الخطاب الديني والأمن السيبراني بجدول أعمال الشيوخ غدا

التفاصيل الكاملة لمقترح زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم.. 1000 جنيه حدا أدنى في المدن و500 بالقرى.. زيادة سنوية 15%.. والمحال 5 أمثال القيمة الحالية

بطل العالم يهاجم اتحاد رفع الأثقال: مفيش دعم وبشتري اللبس على حسابي

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى سارب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 10 من سورة الرعد (فيديو)

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تلبية المرأة في الحج بصوت مسموع

المزيد
الجريدة الرسمية