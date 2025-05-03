فقدت نصفي الثاني، أول تعليق لـ كارول سماحة على وفاة زوجها

علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

كارول سماحة تنعى زوجها بكلمات مؤثرة

ونعت كارول سماحة زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى بكلمات مؤثرة ومبكية قائلة: "زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحدًا يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد".

الراحل وليد مصطفى وكارول سماحة، فيتو



وقالت كارول سماحة عن زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحدًا يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد”.

وفي رسالة مؤثرة عن زوجها، قالت كارول سماحة: "حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ نارًا في قلبي، وقوةً في روحي... إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".

مرض المنتج الراحل وليد مصطفى

جدير بالذكر أن رحلة المنتج وليد مصطفى مع المرض بدأت في عام 2018، حيث نقل إلى الصين من أجل تلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر وتواجد مع أفراد عائلته.

آخر ظهور لكارول سماحة مع زوجها الراحل، فيتو



وكشفت الفنانة كارول سماحة أنها كانت بجوار زوجها طوال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على حضورها الفني، وقلل من ظهورها المستمر، ووضعت اهتمامها الأكبر في رعاية زوجها وابنتها الوحيدة خلال فترة مرضه.

في السنوات الأخيرة، أصبح ظهور الراحل وليد مصطفى قليلًا، لكن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورًا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا، وكان آخر مقطع فيديو جمع كارول بزوجها في شهر يوليو 2023، إذ نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"

وعلقت كارول على الفيديو الذي جمعهما بعبارة: "بالدنيا مين بيحبك قدي. أنا نسخة مني"، وهو ما أعتُبر الظهور الأخير له، لاسيما أنها عادت بعد تلك الفترة وتحدثت عن فترة مرض زوجها، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية.

زواج كارول سماحة ووليد مصطفى

يذكر أن الدكتور وليد مصطفى من مواليد يناير عام 1972، ودرس الصيدلة قبل أن يتجه إلى الإعلام، حيث صنع لنفسه اسما بارزا في مجال الإدارة والإنتاج الإعلامي، كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة.

كارول سماحة وزوجها وابنتها، فيتو

تزوج من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "تالا". وكان للظروف الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية تأثير واضح على حياة كارول، التي اختارت الانسحاب مؤقتا من الأضواء لتكون إلى جانبه، كما صرحت في مقابلات تليفزيونية سابقة.



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