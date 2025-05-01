رئيس حى غرب المنصورة يتفقد أعمال النظافة العامة بحديقة شجرة الدر

تفقد محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة اليوم الخميس، حديقة شجرة الدر، التابعة لرئاسة حى غرب المنصورة بمنطقة المشاية السفلية، لمتابعة انتظام سير العمل بداخل الحديقة، ومتابعة أعمال النظافة الدورية بالمكان.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طـارق مــرزوق محافظ الدقهلية، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات المتواجدة بالمحافظة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن الدقهلاوى، وبما يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق والمساهمة فى إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية تليق بمكانة المحافظة.

تفقد مشتل النباتات التابع لرئاسة حى غرب المنصورة

كما تم تفقد مشتل النباتات التابع لرئاسة حى غرب المنصورة، والمتواجد بداخل حديقة شجرة الدر، ورافق رئيس غرب المنصورة خلال الجولة إبراهيم حمزة مدير الحدائق.

رفع كفاءة الحدائق والمساهمة فى إحداث واجهة حضارية

وفى سياق متصل أشار محمد أمين الدمـطرداش رئيس حى غرب المنصورة إلى أن كافة الحدائق الكائنة بنطاق الحى، ووفقا لخطة المحافظة لرفع كفاءة الحدائق والمساهمة فى إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية تليق بمكانة المحافظة ستشهد طفرة كبيرة، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن الدقهلاوى، وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التى تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية، وذلك طبقا لتوجيهات محافظ الدقهلية.

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