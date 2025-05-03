"تضامن الدقهلية" تنظم ندوة تثقيفية لحجاج بلقاس (صور)

أعلنت هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية عن انعقاد ندوة تثقيفية لحجاج بلقاس وتوجيهات إدارية وتنظيمية وطبية وتأهيل لطبيعة الرحلة.

وحضر الندوة التثقيفية من المشرفين “عبير عبده منير، مصطفى عبد السلام، الدكتور محمد منير، محمد إلياس محمد، المهندس أحمد عبد المطلب خلف”، ومن مكتب الحج رضا علي، مدير العلاقات العامة بالمديرية ومسؤول التدريب بمكتب الحج، سماح عاطف رئيس قسم الجمعيات بإدارة بلقاس الاجتماعية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وريادة أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وإشراف الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

تعزيز الوعي لدى الحجاج

استهدف اللقاء بشكل أساسي تعزيز الوعي لدى الحجاج، وتهيئتهم نفسيًا ومعنويًا وطبيًا لأداء مناسك الحج على أكمل وجه. وقد تم تخصيص جزء كبير من اللقاء لشرح تفصيلي لطبيعة الإقامة في مشعر منى، والتنقلات المختلفة التي سيشهدها الحجاج، خاصة خلال فترة الوقوف بعرفة، وهي الركن الأعظم في الحج. ولتيسير استيعاب هذه المعلومات.

تفاعل الحجاج بشكل إيجابي مع المعلومات المقدمة

وسادت أجواء من البهجة والسرور خلال اللقاء، حيث تفاعل الحجاج بشكل إيجابي مع المعلومات المقدمة، وأبدوا حرصهم على الاستماع والاستفادة من خبرات المشرفين. وقد عبر الحجاج عن تفهمهم الكامل لأهمية الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن المشرف المسؤول، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون والالتزام بأي قرارات تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التنظيم والسلامة لجميع الحجاج خلال موسم الحج المبارك.

التيسير الحج على توفير كافة سبل الدعم والتوعية لحجاج بيت الله الحرام

وتعكس تلك اللقاءات حرص وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج على توفير كافة سبل الدعم والتوعية لحجاج بيت الله الحرام، بما يضمن لهم أداء المناسك بيسر وسهولة وأمان، ويعودون إلى أوطانهم سالمين غانمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.