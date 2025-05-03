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خارج الحدود

الصحة بغزة: حالات الإصابة والوفاة في ازدياد بسبب سوء التغذية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قال مدير المستشفيات الميدانية بـ وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إن حالات الإصابة والوفاة بسبب سوء التغذية في ازدياد.

وتابع مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة: لا مياه نظيفة في القطاع.. الأمراض المعدية تنتشر في القطاع.. معظم المتبرعين بالدم يعانون فقر الدم.

 

جوع الغزيين عار على المجتمع الدولي

وصباح اليوم، قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن جوع الغزيين عار على المجتمع الدولي.

وأضافت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: المجتمع الدولي يجب ألا يسمح بمعاناة الغزيين.

 

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في غزة

وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، الأربعاء الماضي، من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

 

شبح المجاعة يخيم على غزة 

وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

وقال فاولر: “من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بـ غزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية”.

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