برسالة ومقطع مؤثر، علاء مبارك يحيي ذكرى ميلاد والده الـ 97

أحيا علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الذكرى الـ 97 لميلاد والده الراحل حسني مبارك بكلمات مؤثرة ودعاء لروحه بالرحمة والمغفرة، والعفو والثواب.

علاء مبارك يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة

كما بث علاء مبارك حديث لوالده الرئيس الراحل حسني مبارك عن مصر والشعب المصري، والذي أكد فيه أنه عاش في مصر حافظ على مسئوليته وأمانته لها، وأن مصر ستظل هي الباقية فوق الأشخاص، والشعب المصري سيبقى أبد الدهر مرفوع الرأس والراية.

وقال علاء مبارك في ذكرى ميلاد والده الـ97: "تغمده الله بواسع رحماته، وأسكنه أعالي جنانه، وجعله من أهل عفوه ومغفرته ورضوانه، ويمن كتابه، وأجزل بالعفو والرحمات ثوابه، وجعل الجنة مستقره، والحوض مشربه، والشفاعة مغنمه ؛ يارب"



وبث علاء مبارك مقطع لوالده الراحل حسني مبارك، قال فيه: "إنني عشت من أجل هذا الوطن، حافظًا مسئوليته وأمانته، وستظل مصر هي الباقية فوق الأشخاص وفوق الجميع، ستبقى حتى أسلم رايتها وأمانتها، هي الهدف والغاية، والمسئولية والواجب، بداية العمر ومشواره ومنتهاه، وأرض المحيا والممات، ستظل بلدًا عزيزًا، لا يفارقني أو أفارقه، حتى يواريني ترابه وثراه، وستظل شعبًا كريمًا، يبقى أبد الدهر مرفوع الرأس والراية، موفور العزة والكرامة".

حسني مبارك خليفة السادات بعد اغتياله

يذكر أن الرئيس الراحل حسني مبارك في 4 مايو 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في 1949، ثم التحق بالكلية الجوية، وتخرج فيها في 1950.

تغمده الله بواسع رحماته، وأسكنه أعالي جنانه، وجعله من أهل عفوه ومغفرته ورضوانه، ويمن كتابه، وأجزل بالعفو والرحمات ثوابه، وجعل الجنة مستقره، والحوض مشربه، والشفاعة مغنمه ؛ يارب 🤲. pic.twitter.com/l3Uq0WKxrf — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 3, 2025

وفي يوم 5 يونيو 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية، وعُين مديرًا للكلية الجوية في نوفمبر 1967م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، وتم ترقيته لرتبة العميد في يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية في أبريل 1972 م، ثم عُين نائبًا لوزير الحربية.

وقاد حسنى مبارك القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974؛ وفي 15 أبريل 1975 اختاره الراحل أنور السادات نائبًا لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب.

وفي 14 أكتوبر 1981 تولى الراحل حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفًا للرئيس الراحل أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.