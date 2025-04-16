موضة إيه وزفت إيه معايير الرجولة والفن اتغيرت، علاء مبارك يوجه رسالة قوية لـ محمد رمضان

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة انتقد فيها الفنانين المصريين الذين يرتدون ملابس وأشياء غريبة، تتنافي مع الثقافة والتقاليد الشرقية، والبعيدة عن عادات المجتمع المصري، وذلك بعد ظهور الممثل محمد رمضان في حفل بأمريكا مرتديًا ما وصف بـ "بدلة رقص".

ظاهرة جديدة وتقاليع غريبة تنتشر بين بعض الفنانين

ورفض علاء مبارك وصف "حرية شخصية" التي يطلقها البعض على الأشياء الغريبة التي يرتديها بعض الفنانين المصريين الرجال ومنهم محمد رمضان، والتي تكون منافية لقواعد قيم المجتمع المصري، قائلًا: " الحقيقة الواحد مش قادر يفهم ويستوعب موضة إيه وزفت إيه... تخلى فنانين رجال يلبسوا حلق في الأذن، ويرتدوا ملابس تشابه ملابس النساء".

ملابس محمد رمضان في حفل أمريكا، فيتو

وقال علاء مبارك في رسالته التي انتقد فيها بعض الفنانين المصريين: "صباح الفل على الناس المحترمين، لدينا في مصر فنانين حققوا شعبية ونجاحات كبيرة لكن الملاحظ منذ فترة أننا أمام ظاهرة جديدة، وتقاليع غريبة وعجيبة تنتشر بشكل كبير في عدد من الفنانين الرجال، اللي بنحبهم ونتابع أعمالهم؛ والتى لا تتوافق مع ثقافتنا وتقاليدنا الشرقية وبعيدة كل البعد عن عادتنا كمجتمع مصرى"

وتابع علاء مبارك رسالته للفنانين البعيدين عن عادات المجتمع المصري، فقال: "منهم من تعرض لانتقادات كبيرة نتيجة ظهورهم في الحفلات بملابس غريبة لا تليق "بالرجال"، وأصبحنا نشاهد منهم من يلبس حلق في الأذن!!"

علاء مبارك ينتقد تشبه الفنانين بملابس النساء

ووجه علاء مبارك انتقاده لمن يصفون الملابس الغريبة للفنانين المصريين بأنها حرية، فقال: "البعض يقول إنها حرية شخصية ومواكبة للموضة وكل شخص حر يفعل كما يشاء! الحقيقة الواحد مش قادر يفهم ويستوعب موضة إيه وزفت إيه وحرية إيه وتغيير أيه ومواكبة أيه تخلى فنانين رجال يلبسوا حلق في الأذن، ويرتدوا ملابس تشابه ملابس النساء!!"

ملابس مثيرة لـ محمد رمضان، فيتو



وأوضح علاء مبارك "المفروض أن الفنان والنجم شخصية عامة وحريته الشخصية تكون داخل بيته يلبس اللي يلبسه في بيته، لكن خارج باب بيته المفروض يكون قدوة بتصرفاته ومظهره وفنه، وبتقديم فن محترم وراقى؛ مع الأخذ في الاعتبار أن آلاف من الشباب المحب لهم قد يقوم بتقليدهم.."

واختتم علاء مبارك رسالته التي وجهها للفنانين المخالفين لعادات وتقاليد المجتمع المصري، فقال: "الخطوة الجاية ربما نشاهد حلق في الأنف، ثم في أماكن أخرى عشان مواكبة الموضة هو في آيه؟ هو احنا رايحين على فين وهى معايير الرجولة والفن اتغيرت واحنا ما خبرش ولا ايه!!"

ببدلة الرقص محمد رمضان يثير غضب المصريين

جدير بالذكر أن الممثل محمد رمضان أثار غضب المصريين، بسبب ظهوره بملابس غريبة، في حفله بمهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا، فكان مرتديًا ما يشبه "بدلة الرقص"، على المسرح، وكان يرقص بشكل مثير وغريب.

ملابس محمد رمضان تثير الجدل، فيتو



ويُعرف محمد رمضان بإطلالاته الغريبة والمثيرة للجدل في حفلاته، حيث يحرص دائمًا على الظهور بأزياء خارجة عن المألوف، ليتصدر التريند، ففي في حفل له عام ٢٠١٩ ظهر محمد رمضان بقميص شفاف أسود يعرف بـ "السي ثرو"، وأثارت هذه الملابس جدلًا واسعًا من قبل المصريين، الذين وصفوا القميص لا يناسب المجتمعات العربية والشرقية.

وظهر رمضان في حفل بالشيخ زايد عام ٢٠٢٠، وهو يرتدي أكثر من بالطو من الفرو بدون أي قطعة ملابس من تحته وهو ما جعله عرضة لهجوم الجمهور.

وفي المعرض الأفريقي IATF بالقاهرة، عام 2023، ظهر محمد رمضان مرتديًا قميصًا أبيض مرصعًا بالألماس تخطت قيمته آنذاك 112 ألف جنيه مصري، مع نظارة شمسية بسعر يقارب 21 ألف جنيه مصري، الأمر الذي أثار انتقاد المصريين له.

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