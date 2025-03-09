في يوم الشهيد، عبد المنعم رياض أيقونة الشهادة وقائد حرب الاستنزاف

تحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وعلى رأسهم الفريق أول عبد المنعم رياض، الذي سطر بدمائه ملحمة بطولية أصبحت رمزًا للتضحية والفداء.

بطولة الفريق أول عبد المنعم رياض

في صبيحة يوم 9 مارس 1969، قرر الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية آنذاك، أن يتوجه بنفسه إلى جبهة القتال في سيناء ليرى عن قرب نتائج المعركة.

وعلى الرغم من منصبه الرفيع، اختار أن يكون في الصفوف الأمامية مع جنوده، ليضرب أروع مثال على حبه لوطنه وحرصه على المشاركة الفعلية في المعركة، وخلال تفقده للمواقع المتقدمة، تعرضت المنطقة التي كان يقف فيها لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، وانفجرت إحدى القذائف بالقرب منه، ليلقى ربه شهيدًا متأثرًا بجراحه.

إشعال شرارة الثأر

كان استشهاد الفريق رياض بمثابة الشرارة التي أشعلت حماس الجيش والشعب المصري للثأر من العدو الإسرائيلي الذي احتل سيناء في حرب 1967، وقد تحول رياض إلى أيقونة للشهادة والتضحية، وأصبح يوم استشهاده ذكرى سنوية لتكريم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة.

حرب الاستنزاف.. رسالة قوية لإسرائيل

بعد استشهاد الفريق رياض، تصاعدت حرب الاستنزاف التي خاضتها مصر ضد إسرائيل، حيث أرسلت القوات المصرية رسالة واضحة مفادها أن الجيش المصري لن يتخلى عن أي شبر من أرضه، وأن الدماء التي سالت على تراب سيناء لن تذهب سدى، وكانت حرب الاستنزاف بمثابة بداية النهاية للاحتلال الإسرائيلي، حيث أذاقت مصر العدو مرارة الهزيمة وأعدت الجيش لمعركة التحرير الكبرى في أكتوبر 1973.

نشأة الفريق أول عبد المنعم رياض

وُلد الشهيد البطل عبد المنعم رياض في 22 أكتوبر 1919 في قرية "سبرباي" التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، نشأ في أسرة عسكرية عريقة، حيث كان والده، محمد رياض، من الضباط القدامى الذين اشتهروا بالانضباط والأصالة العسكرية، وتوفي والده وهو في الثانية عشرة من عمره، فتحمل مسؤولية أسرته منذ صغره، مما أثر في تشكيل شخصيته القوية والقيادية.

التحاقه بالكلية الحربية

التحق عبد المنعم رياض بالكلية الحربية عام 1936، حيث حقق حلمه بأن يصبح ضابطًا، وتميز خلال دراسته بالتفوق والانضباط، وكان معروفًا بعزة النفس والدفاع عن حقوق زملائه بكل شجاعة وكرامة، وتخرج من الكلية الحربية ليكون واحدًا من أبرز العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين.

مسيرته العسكرية الحافلة

شارك الفريق رياض في العديد من الحروب والمعارك، بدءًا من الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، مرورًا بحرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، كما أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف، الذي كان أحد أهم إنجازات القوات المسلحة المصرية في حرب الاستنزاف.

ويظل الفريق أول عبد المنعم رياض رمزًا للتضحية والشجاعة، حيث ترك إرثًا عسكريًا وإنسانيًا خالدًا، وتحتفل مصر كل عام في 9 مارس بذكرى استشهاده، لتذكر الأجيال الجديدة بقصة بطولة رجل اختار أن يكون في مقدمة الصفوف، ليقدم أروع مثال على حب الوطن والوفاء لترابه.

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