مصرع قائد موتوسيكل في حادث تصادم بالبدرشين

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل أعلى طريق في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم بالبدرشين



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة وموتوسيكل أعلى الطريق مما أسفر عن مصرع قائد الموتوسيكل.



وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.