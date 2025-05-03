السبت 03 مايو 2025
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حوادث

مصرع قائد موتوسيكل في حادث تصادم بالبدرشين

مصرع قائد موتوسيكل
مصرع قائد موتوسيكل في حادث تصادم بالبدرشين

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل أعلى طريق في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث تصادم بالبدرشين 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة وموتوسيكل أعلى الطريق مما أسفر عن مصرع قائد الموتوسيكل.


وتولى رجال المرور  رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حادث تصادم بالبدرشين حادث تصادم البدرشين قسم شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة

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