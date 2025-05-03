موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا في أمم إفريقيا للشباب والقناة الناقلة

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم السبت، مباراة حاسمة أمام نظيره منتخب زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

موعد مباراة مصر وزامبيا

تقام مباراة منتخب مصر للشباب وزامبيا اليوم السبت الموافق 3 مايو، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

منتخب زامبيا للشباب، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تنقل مباراة مصر وزامبيا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، بالإضافة لقناة أون سبورت الأرضية.

مصر تخسر أمام سيراليون برباعية

وخسر منتخب مصر للشباب في المباراة الماضية أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بدور المجموعات، فيما فاز في لقاء الجولة الأولى على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل

ويحتاج منتخب مصر للفوز في لقاء الغد أمام زامبيا، حتى يضمن التأهل لدور ربع النهائي في البطولة، حيث يرتفع رصيده إلى 6 نقاط انتظارا لنتائج باقي المنافسين في المجموعة الأولى لتحديد مركزه في ترتيب المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر

الأول: سيراليون - 4 نقاط

الثاني: مصر - 3 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطة واحدة

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط

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