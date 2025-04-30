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رياضة

أمم إفريقيا للشباب، ترتيب مجموعة مصر بعد الخسارة أمام سيراليون برباعية

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

سقط منتخب مصر للشباب بهزيمة قاسية أمام نظيره سيراليون، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الخسارة

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط حيث فاز في مباراة أمام جنوب إفريقيا وخسر الثانية، أما منتخب سيراليون فرفع رصيده إلى 4 نقاط، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام زامبيا سلبيا، قبل أن يفوز على مصر في لقاء اليوم، ليرتقي لصدارة المجموعة الأولى مؤقتًا.

الأول: سيراليون - 4 نقاط

الثاني: مصر - 3 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطة واحدة

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط 

 

تشكيل مصر أمام سيراليون

ودخل منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من: 

(1) عبد المنعم تامر - (2) محمد سمير (5) عبد الله بوستنجي (4) أحمد عابدين – (14) مهاب سامي – (8) أحمد خالد "كاباكا" – (22) محمد السيد – (21) أحمد وحيد – (10) محمد عبد الله– (15) عمر خضر – (11) مهند محمد.

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