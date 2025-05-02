منتخب الشباب يختتم اليوم استعداداته لمواجهة زامبيا في أمم أفريقيا

يختتم منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زامبيا، المحدد لها غدا السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للشباب مرانا خفيفا على ملعب التدريب المخصص له بمدينة الاسماعيلية تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه وجهازه المعاون، يتضمن بعض تدريبات الجري والاحماء وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد مباراة مصر وزامبيا

تقام مباراة مصر وزامبيا غدا السبت الموافق 3 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تذاع مباراة مصر وزامبيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" بالإضافة لقناة أون تايم سبورت الأرضية.

مصر تخسر أمام سيراليون برباعية

وخسر منتخب مصر للشباب في المباراة الماضية أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية بدور المجموعات، فيما فاز في لقاء الجولة الأولى على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل

ويحتاج منتخب مصر للفوز في لقاء الغد أمام زامبيا، حتى يضمن التأهل لدور ربع النهائي في البطولة، حيث يرتفع رصيده إلى ٧ نقاط انتظارا لنتائج باقي المنافسين في المجموعة الأولى لتحديد مركزه في ترتيب المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر

الأول: سيراليون - 4 نقاط

الثاني: مصر - 3 نقاط

الثالث: جنوب إفريقيا - 3 نقاط

الرابع: زامبيا - نقطة واحدة

الخامس: تنزانيا - بدون نقاط

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