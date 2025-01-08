تفاصيل ظهور أحمد حاتم في مسلسل إقامة جبرية

ظهر الفنان أحمد حاتم في الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية الذي انطلق عرضه اليوم الأربعاء.

وجسد حاتم شخصية زوج هنا الزاهد وهو شاب يدعى سيف يظهر وهو مسجى في المشرحة ووجهه به آثار كدمات ودماء مع انطلاق الحلقة.

وبالرغم من أن سلمى “هنا الزاهد" اعترفت أمام المسؤولين أن زوجها انتحر بعدما طلبت منه الطلاق وأصرت عليه لرفضها شكه فيه سلوكها، وأثبتت التحقيقات أنه كان قد تعاطى كمية كبيرة من المخدرات تسببت في عدم اتزانه ووقوعه من الشرفة، إلا أن سلمى تعترف مع الطبيبة النفسية عايدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين أنها هي التي قتلته على عكس ما اعترفت به أمام جهات التحقيق.

ويظهر حاتم في مشاهد متفرقة على طريقة “الفلاش باك”.

ووجه فريق عمل “إقامة جبرية” شكر خاص مع بداية الحلقة الأولى للفنان أحمد حاتم على مشاركته.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج ويتم عرضه بصورة حصرية عبر منصة Watch It.

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