جيهوب يتصدر قائمة الـ Billboard لأفضل الجولات الموسيقية العالمية

حقق جيهوب عضو فرقة الكيبوب BTS إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرته الفردية، حيث تصدر قائمة Billboard's Top Tours أفضل الجولات الغنائية لشهر مارس 2025 كأعلى فنان آسيوي في الترتيب، وجاء في المركز الثالث عالميا خلف كل من Shakira وTayler, the creator.

كما كان جيهوب هو الفنان الآسيوي والكوري الوحيد الذي دخل قائمة أفضل 15 جولة غنائية على مستوى العالم والتي وصلت أرباحها لـ 26 مليون دولار وبحضور أكثر من 149 ألف شخص، مما يعكس نجاحه الكبير وشعبيته الواسعة على الساحة الدولية.

بث حفل جيهوب الختامي حول العالم

ومن الجدير بالذكر أن شركة Bigit Music بالتعاون مع Trafalgar Releasing، قد أعلنت عن بث الحفل الختامي لجولة عضو فرقة الكيبوب BTS جيهوب المنفردة الأولى "HOPE ON THE STAGE" مباشرة في دور العرض السينمائية حول العالم، فمن المقرر أن تقام الحفلة العالمية يوم 31 مايو 2025 في قبة كيوسيرا بمدينة أوساكا، اليابان.

ويمثل هذا الحفل ختاما مميزا لجولة ناجحة شملت أكثر من 30 عرضا في 15 منطقة حول العالم، حيث أسر أداءات جيهوب الجماهير بحيويتها ورسالتها الفنية القوية. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها بث حفل لجيهوب منفردا في السينما، ما يمنح المعجبين فرصة استثنائية لمشاركته هذه اللحظة التاريخية على الشاشات الكبيرة.

ومن المتوقع أن يقدم جيهوب مجموعة من أشهر أغانيه مثل "MORE"، "Arson"، و"NEURON"، إضافة إلى أحدث إصداراته "Sweet Dreams" و"Mona Lisa"، والتي لاقت تفاعلًا واسعا على المنصات الرقمية.

ومن المقرر طرح التذاكر للبيع عالميا ابتداء من يوم الجمعة 9 مايو عبر الموقع الرسمي على الموقع الرسمي للفنان، حيث يمكن للجماهير من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على تفاصيل العروض وتحديد أماكن العرض في بلدانهم.

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