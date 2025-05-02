الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن استعداده لدخول قرى سورية بذريعة حماية الدروز

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن قواته تنتشر في جنوب سوريا ومستعدة لدخول القرى الدرزية.

يأتي ذلك في ظل محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي استغلال ورقة الدروز كذريعة لدخول الأراضي السورية وتقسيم البلاد إلى دويلات مما يضعفها.

أمس الخميس، قال وزير جيش الاحتلال  الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا.

إسرائيل تلعب بورقة الدروز لتقسيم سوريا 

ويأتي ذلك في ظل محاولات إسرائيل لاستغلال الدروز من أجل تقسيم الدولة السورية، واستغلال هذا الملف لتبرير عدوانها  واحتلالها لأراضي بدمشق.

وفي السياق ذاته طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، بتدخل دولي سريع ومباشر لحماية المدنيين، واصفًا طلب الحماية الدولية بأنه "حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر"، وذلك في بيان صادر اليوم الخميس في أعقاب التصعيد الأمني في مناطق جرمانا وأشرفيتها بريف دمشق.

الحكومة لا تقتل شعبها

وقال الهجري: "لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة، فالحكومة لا تقتل شعبها"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"القتل الجماعي الممنهج" الذي تشهده بعض المناطق السورية، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل القوات الدولية لحفظ السلم ومنع استمرار الجرائم ضد المدنيين. 
 

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إسرائيل سوريا الدروز جيش الاحتلال

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