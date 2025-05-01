الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

شيخ عقل طائفة الدروز: لا نثق في الحكومة السورية

شيخ عقل طائفة الموحدين
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروزفى سوريا، فيتو

طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، بتدخل دولي سريع ومباشر لحماية المدنيين، واصفًا طلب الحماية الدولية بأنه "حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر"، وذلك في بيان صادر اليوم الخميس في أعقاب التصعيد الأمني في مناطق جرمانا وأشرفيتها بريف دمشق.

الحكومة لا تقتل شعبها

وقال الهجري: "لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة، فالحكومة لا تقتل شعبها"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"القتل الجماعي الممنهج" الذي تشهده بعض المناطق السورية، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل القوات الدولية لحفظ السلم ومنع استمرار الجرائم ضد المدنيين. 

ما يجري لا يحتاج إلى لجان تحقيق كما حدث في جرائم الساحل السوري

وأكد الهجري أن ما يجري لا يحتاج إلى لجان تحقيق كما حدث في جرائم الساحل السوري، بل يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن استغاثات الأهالي المتكررة لم تلقَ حتى الآن استجابة من المجتمع الدولي. 

تكرار السيناريو الدموي بحق الأبرياء

وأضاف: "نعيش اليوم التجربة ذاتها التي عاناها أهلنا في الساحل من دون أن تحاسب الجهات المسؤولة أو توقف الانتهاكات، ونخشى تكرار السيناريو الدموي بحق الأبرياء في مناطقنا". 

وختم بالقول: "نرفع نداءنا العاجل لحقن الدماء، بعدما كثرت جرائم القتل بحق المدنيين العزل خلال اليومين الماضيين، رغم تمسك شعبنا بالسلمية في مواجهة العنف المسلح والمتطرفين".

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