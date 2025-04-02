الأربعاء 02 أبريل 2025
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اقتصاد

باستثناء الفلمنك، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أسعار الجبن اليوم
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفضت أسعار الجبن الأبيض بأنواعها والرومي والجودا والشيدر، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك، في المحال التجارية.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الجبن بأنواعها بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

 وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 6 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 121.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 160 جنيها.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 75 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 355 جنيهًا للكيلو.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 21 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 561.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 426 جنيها إلى 655 جنيهًا.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 31 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 242.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 150 جنيهًا إلى 300 جنيه.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بـ 13 جنيها عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 119.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 70 جنيها إلى 160 جنيهًا.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي انخفاضًا يقدر بـ 12 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 143.9 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

<strong>أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو</strong>
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 104 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 266.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيهًا إلى 538 جنيهًا.

 

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