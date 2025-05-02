الجمعة 02 مايو 2025
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محافظات

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بمنطقة المنتزة بالفيوم

انتشال غريق، فيتو
انتشال غريق، فيتو

 تمكن الأهالي بحي لطف الله وسط مدينة الفيوم، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات سقط في مياه الترعة بمنطقة المنتزة بحي لطف الله بدائرة قسم أول الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

غرق طفل في ترعة بمدينة الفيوم

وتلقى  اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مستشفى الفيوم العام بالحادث. 

وبالانتقال والفحص تبين، أن الطفل كان يلهو على حافة المجرى المائي، واختل توازنه فانزلقت قدمه وسقط في المياه، وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالي، ونقلها إلى مستشفى الفيوم العام.

 ولم تتهم الأسرة أحد بالتسبب في الواقعة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بواسطة مفتش الصحة، أكد عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق".

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تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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