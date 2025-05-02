الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

إطلاق سراح سوريين موقوفين بعد ثبوت عدم تورطهم في أحداث صحنايا وأشرفية

سوريا،فيتو
سوريا،فيتو

أعلنت الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إطلاق سراح موقوفين لم يثبت تورطهم في أحداث منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا.

وفي سياق آخر، قالت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة: إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير.

وأضافت الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي استمرار للخطوات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية.

وتابعت الرئاسة السورية: الاعتداءات محلية أو خارجية لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهود تحقيق الاستقرار.

وطالبت الرئاسة السورية المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف لجانب ‎سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية، كما دعت الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هجمات إسرائيل.

 

جيش الاحتلال يستهدف مواقع قرب القصر الرئاسي في دمشق

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة: إن جيش الاحتلال هاجم هدفا قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية، مجددا تعهده بحماية أبناء الأقلية الدرزية.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سوريا في غضون يومين، بعدما تعهدت بالدفاع عن الأقلية الدرزية.

وتعكس هذه الضربات تحديا إضافيا أمام جهود الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لبسط سيطرته على البلاد التي مزقتها الحرب.

 

 

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إسرائيل الداخلية السورية الرئيس السوري القصر الرئاسي في دمشق بنيامين نتنياهو

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