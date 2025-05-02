غلق 5 مراكز علاج والتحقيق مع 6 متهمين بانتحال صفة أطباء بالفيوم

بدأت نيابة سنورس الجزئية بمحافظة الفيوم مباشرة التحقيق مع 6 متهمين بإدارة 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان، غير مرخصة، وانتحالهم صفة أطباء، وطلبت النيابة من إدارة البحث الجنائي التحري عن المتهمين.

القبض على 6 أشخاص ينتحلون صفة أطباء

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، شنت حملة على المنشآت الطبية بالتعاون مع مباحث مركز شرطة سنورس برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، أسفرت عن ضبط 6 أشخاص يمارسون مهنة الطب النفسي لعلاج الإدمان بدون تصريح، كما أنهم يديرون 5 مراكز طبية غير مرخصة، والمتهمون هم: "عيد.ع.م" 36 سنة، و"محمود. س.ع" 44 سنة، و"سامح. ع.م" 26 سنة، و"أحمد. ص.ك" 28 سنة، "محمد. حسين.م" 32 سنة، و"رافت.م.خ" 50 سنة، كما عثر بحوزتهم على كمية من العقاقير المخدرة مجهولة المصدر وغير معتمدة من هيئة الدواء.

وتم غلق المراكز الطبية الخمسة، وتحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وكيل إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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