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محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص بإصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة أجرة علي الطريق الغربي

كان قد تلقى مدير أمن الفيوم ، اللواء أحمد عزت، إخطارا من غرفه عمليات شرطة النجدة،  يفيد بإنقلاب سيارة أجرة ميكروباص، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي،  بالقرب من كمين الروس، ويوجد مصابون، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة علي السيارة، فانقلبت في  نهر الكريق، وأصيب 5 من الركاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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