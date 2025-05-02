هل تنتقل الجلوكوما بالوراثة وما هي طرق الوقاية منها؟

من المهم الحرص على الكشف المبكر للعيون، خاصة لمن لديهم أقارب من الدرجة الأولى (كالوالدين أو الأبناء أو الأشقاء) مصابين بـالجلوكوما، حيث إن هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

هل تنتقل الجلوكوما بالوراثة؟

يزيد التاريخ العائلي للإصابة بـالجلوكوما من خطر الإصابة به بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9 مرات مقارنة بمن لا يوجد لديهم تاريخ عائلي. وتزداد هذه النسبة لتصل إلى 10 أضعاف في حال إصابة أحد الأشقاء، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.، فالجلوكوما مرض شائع قد يؤدي إلى فقدان البصر الدائم والعمى إذا لم يتم التحكم به.

ورغم أن بعض أنواع الجلوكوما قد تكون وراثية، إلا أن الوراثة ليست العامل الوحيد المؤثر.

ويعد التاريخ العائلي من أكبر عوامل خطر الإصابة بـالجلوكوما، لذلك فمن المهم أن كل من لديه قريب من الدرجة الأولى مصابًا بالمرض إلى ضرورة فحص عينيه.

أنواع الجلوكوما الوراثية الشائعة

الجلوكوما مفتوح الزاوية الأولى (POAG): الأكثر شيوعًا، يشكل 90% من الحالات، والتاريخ العائلي هو أحد أبرز عوامل خطره. يحدث نتيجة تراكم السوائل في العين، مما يضغط على العصب البصري ويتلفه.

الجلوكوما مغلق الزاوية الأولي: يحدث عندما تعيق القزحية تصريف السوائل بشكل سليم. يعتبر التاريخ العائلي والعرق من عوامل الخطر الرئيسية.

الجلوكوما الصباغي: ينتج عن تحرر أجزاء من صبغة القزحية التي تعيق تدفق السوائل داخل العين. تشير الأبحاث إلى وجود ارتباط بين طفرات الحمض النووي وهذا النوع.

الجلوكوما الخلقي: نوع نادر يظهر عند الولادة أو في الطفولة المبكرة، وينتج عن طفرات جينية أو اضطرابات وراثية محددة.

يُصنف الجلوكوما أيضًا إلى نوعين أولي وثانوي. قد يحدث الجلوكوما الأولي دون سبب محدد، بما في ذلك الوراثة، كما أوضح الدكتور بيتكوفسيك، مشيرًا إلى أن الجلوكوما الأولي مفتوح الزاوية هو المثال الأكثر شيوعًا. أما الجلوكوما الثانوي، الذي ينجم عن حالات أو إصابات أخرى، فليس وراثيًا بشكل مباشر، لكنه قد يرتبط بحالات وراثية مثل التهاب القزحية والسكري، مما يزيد من خطر الإصابة به.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالجلوكوما الوراثي

لا يمكن الوقاية من الجلوكوما أو علاجه بشكل قاطع، لكن الاكتشاف المبكر والمتابعة المنتظمة يمكن أن يمنعا تفاقم فقدان البصر.

يجب على من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالجلوكوما بزيارة طبيب العيون في سن مبكرة لإجراء فحوصات لضغط العين والعصب البصري.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون والجمعية الأمريكية للجلوكوما بإجراء فحص شامل للعين يشمل فحص الجلوكوما في سن الأربعين، ولكن يمكن خفض هذا السن إلى 35 أو حتى أقل لمن لديهم تاريخ عائلي للمرض.

الفحوصات الدورية ضرورية

يجب إجراء فحوصات للعيون بشكل دوري سنويًا على الأقل. وقد يوصي الطبيب بفحوصات أكثر تكرارًا بناءً على عوامل الخطر الأخرى.

ويعد الاكتشاف المبكر لعلامات الجلوكوما يتيح التدخل العلاجي الفوري، مشيرًا إلى أن الجلوكوما حالة يمكن السيطرة عليها بسهولة بالمتابعة المنتظمة لخطة العلاج الموصوفة من قبل الطبيب.

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