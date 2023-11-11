هل تسبب المياه الزرقاء بالعين فقدان البصر نهائيًا؟

تلحق المياه الزرقاء على العين الضرر بالعصب البصري في العين، وتزداد سوءًا بمرور الوقت، وغالبًا ما يرتبط ذلك بتراكم الضغط داخل العين وتميل الجلوكوما إلى الانتشار في العائلات وعادة لا يصاب به المريض إلا في وقت لاحق من الحياة.

ويمكن أن يؤدي الضغط المتزايد في العينين، والذي يسمى الضغط داخل العين، إلى تلف العصب البصري الذي يرسل الصور إلى الدماغ وإذا تفاقم الضرر يمكن أن تتسبب المياه الزرقاء في فقدان البصر بشكل دائم أو حتى العمى التام في غضون بضع سنوات.

Advertisements

المياه الزرقاء على العين، فيتو

ولا يعاني معظم الأشخاص المصابين بالمياه الزرقاء من أي أعراض أو ألم مبكر، ولكنها قد تتسبب بفقدان البصر على المدى الطويل لذلك يعد من المهم زيارة الطبيب بانتظام، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

إذا فقدت الرؤية، فلا يمكن استعادتها، ولكن خفض ضغط العين يمكن أن يساعد في الحفاظ على البصر، ومعظم الأشخاص المصابين بالجلوكوما والذين يتبعون خطة العلاج ويجرون فحوصات العين المنتظمة يكونون قادرين على الحفاظ على بصرهم.

أسباب المياه الزرقاء

عادة ما يتدفق السائل الموجود داخل العين، والذي يسمى الفكاهة المائية، من العين عبر قناة تشبه الشبكة وإذا تم حظر هذه القناة أو إذا كانت العين تنتج الكثير من السوائل، فإن السائل يتراكم وفي بعض الأحيان، لا يعرف الخبراء سبب هذا الانسداد، ولكن يمكن أن يكون موروثًا، أي أنه ينتقل من الآباء إلى الأطفال.

وتشمل الأسباب الأقل شيوعًا للمياه الزرقاء إصابة حادة أو كيميائية في عينك، وعدوى شديدة في العين، وانسداد داخلها، وحالات التهابية، والذي يكون من النادر الحدوث، لكن جراحة العين لتصحيح حالة أخرى قد تؤدي في بعض الأحيان إلى ظهوره، وعادة ما يؤثر على كلتا العينين، لكنه قد يكون أسوأ في واحدة من الأخرى.

عوامل خطر للإصاب بالمياه الزرقاء

تؤثر المياه الزرقاء في الغالب على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، ولكن يمكن أن يصاب به الشباب والأطفال وحتى الرضع عندما يكونون أصغر سنًا تزيد احتمالية فقدان البصر بشكل أكبر.

من المرجح أن تحصل عليه إذا كنت:

أكبر من 40 عامًا

لديك تاريخ عائلي للإصابة بالجلوكوما

هم قصر النظر أو طول النظر

لديك ضعف في الرؤية

مصاب بمرض السكري

تناول بعض الأدوية الستيرويدية مثل البريدنيزون

تناول أدوية معينة للتحكم في المثانة أو النوبات أو بعض علاجات البرد المتاحة دون وصفة طبية

تعرضت لإصابة في عينك أو عينيك

لديك قرنيات أرق من المعتاد

تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو مرض السكري، أو فقر الدم المنجلي

تعاني من ارتفاع ضغط العين

الجلوكوما الخلقية عند الرضع

تظهر هذا عادةً عند الأطفال حديثي الولادة أو خلال السنوات القليلة الأولى من عمر الطفل، وتشمل الأعراض ما يلي:

تمزق، والحساسية للضوء، وتشنجات الجفن

قرنية أكبر وتعتيم القرنية الشفافة عادة

فرك العينين بشكل معتاد، أو التحديق، أو إبقاء العينين مغلقتين معظم الوقت.

المياه الزرقاء على العين، فيتو

أعراض المياه الزرقاء

معظم الأشخاص الذين يعانون من المياه الزرقاء مفتوحة الزاوية ليس لديهم أعراض، وإذا ظهرت فهي عادة ما تكون متأخرة في المرض ولهذا السبب يطلق على الجلوكوما في كثير من الأحيان اسم "لص الرؤية المتسلل"، وتكون العلامة الرئيسية عادة فقدان الرؤية الجانبية أو المحيطية.

عادةً ما تظهر أعراض المياه الزرقاء مغلقة الزاوية بشكل أسرع وأكثر وضوحًا، يمكن أن يحدث الضرر بسرعة، وإذا كان لديك أي من هذه الأعراض، احصل على الرعاية الطبية على الفور:

رؤية الهالات حول الأضواء

فقدان البصر

احمرار في عينك

العين التي تبدو ضبابية (خاصة عند الرضع)

اضطراب في المعدة أو القيء

ألم في العين

الجلوكوما الحادة المغلقة أو الضيقة الزاوية غالبًا ما يصف الناس هذا بأنها من اسواء المرات التي شعروا بها بآلام وتظهر الأعراض بسرعة:

ألم شديد في العين

احمرار العين

الصداع (في نفس جانب العين المصابة)

رؤية ضبابية أو ضبابية

هالات حول الأضواء

حدقة متسعة

استفراغ وغثيان

يعد هذا النوع من الجلوكوما حالة طبية طارئة فإذا لم يتم علاجه خلال 6 إلى 12 ساعة، فقد يؤدي إلى فقدان الرؤية بشكل خطير جدًا ودائم أو العمى وحتى تضخم حدقة العين بشكل دائم.