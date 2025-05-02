ديوان نتنياهو يكشف كواليس مكالمة رئيس وزراء الاحتلال والزعيم الروحي للدروز بإسرائيل

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء الاحتلال أجرى اتصالا مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية بإسرائيل موفق طريف بشأن الوضع في سوريا.

وأضاف ديوان نتنياهو: “الشيخ طريف شكر رئيس الوزراء على توجيهاته بالعمل بشكل حاسم للدفاع عن الدروز في ‎سوريا. الشيخ طريف قال إن توجيهات نتنياهو وجهت رسالة بشأن التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية فيها”.

إسرائيل تلعب بورقة الدروز لتقسيم سوريا

في سياق متصل، قال وزير جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، إن تل أبيب عازمة على منع إلحاق الأذى بالدروز في ‎سوريا.

يأتي ذلك في ظل محاولات إسرائيل لاستغلال الدروز من أجل تقسيم الدولة السورية، واستغلال هذا الملف لتبرير عدوانها واحتلالها لأراضي بدمشق.

وفي السياق ذاته، طالب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، بتدخل دولي سريع ومباشر لحماية المدنيين، واصفًا طلب الحماية الدولية بأنه "حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر"، وذلك في بيان صادر الخميس في أعقاب التصعيد الأمني في مناطق جرمانا وأشرفيتها بريف دمشق.

التصعيد الأمني في مناطق جرمانا وأشرفيتها بريف دمشق

وقال الهجري: "لم نعد نثق بهيئة تدعي أنها حكومة، فالحكومة لا تقتل شعبها"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"القتل الجماعي الممنهج" الذي تشهده بعض المناطق السورية، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل القوات الدولية لحفظ السلم ومنع استمرار الجرائم ضد المدنيين. وذلك وفق تعبيره.

وأكد الهجري أن ما يجري لا يحتاج إلى لجان تحقيق كما حدث في جرائم الساحل السوري، بل يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن استغاثات الأهالي المتكررة لم تلقَ حتى الآن استجابة من المجتمع الدولي.

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