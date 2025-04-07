أحلى من الجاهزة، طريقة عمل كفتة الحاتي

طريقة عمل كفتة الحاتى، كفتة الحاتي تعد أشهر أنواع المشويات وأكثرها شعبية حيث يعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز الذي لا يقاوم.

وطريقة عمل كفتة الحاتى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كفتة الحاتى.

مكونات عمل كفتة الحاتى:-

نصف كيلو لحم مفروم (يفضل يكون فيه نسبة دهن حوالي 20%)

بصلة متوسطة مبشورة

ملعقة صغيرة بهارات كفتة (أو بهارات لحمة)

ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بقدونس مفروم (ملعقة كبيرة)

أسياخ خشب أو حديد (حسب المتاح)

طريقة عمل كفتة الحاتى:

لتحضير اللحم، في وعاء عميق، اخلطى اللحم المفروم مع البصل المبشور بعد تصفية الماء منه، ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل والبقدونس.

اعجنى الخليط جيدًا لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتجانس المكونات ويصبح القوام متماسكًا.

شكّلى الكفتة على الأسياخ أو بشكل أصابع باستخدام اليدين، ويمكن بل اليد بماء بارد لتسهيل التشكيل.

ضعى الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة لتتماسك قبل الشوي.

اشوِى الكفتة على الفحم، أو على شواية كهربائية، أو حتى في طاسة شواء على النار.

تُقلب على الجانبين حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا.

تُقدّم الكفتة ساخنة مع الطحينة، أرز، أو خبز بلدي وسلطة خضراء.

لنكهة الفحم الأصلية في البيت، يمكنك تسخين قطعة فحم حتى تصبح جمرة، وضعها في ورقة فويل داخل صينية الكفتة، وضع نقطة زيت عليها، ثم تغطية الصينية فورًا لدقائق.

طريقة عمل كفتة الحاتى

ولعمل كفتة الأرز

مكونات عمل كفتة الأرز:

كيلو لحم مفروم

2 كوب أرز مصري مغسول

نصف رأس ثوم

2 بصلة متوسطة

ربطة بقدونس

ربطة كسبرة

ربطة شبت

ملح

فلفل اسود

بهارات لحم

طريقة عمل كفتة الأرز:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات جميعها ونراعي تقطيع البصل والخضروات الورقية.

ثم نفرم المكونات معًا جميعًا أكثر من مرة حتى نحصل على عجين متجانس وناعم لونه أخضر.

نضع الخليط فى الفريزر لمدة ساعة.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة وحفظها بالفريزر أو طهيها مباشرة حسب الرغبة.

عند تخزينها فى الفريزر صلاحيتها تكون 6 أشهر.

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