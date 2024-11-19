طريقة عمل كفتة الحاتي، في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل كفتة الحاتي، كفتة الحاتي من أشهر أانواع المشويات التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهي بديل لذيذ وسريع للحوم الحمراء.

وطريقة عمل كفتة الحاتي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كفتة الحاتي.

مكونات عمل كفتة الحاتى:

1 كيلو لحم مفروم (يفضل خليط من لحم البقري مع قليل من الدهن للحصول على قوام جيد)

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات كفتة (أو بهارات مشكلة)

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة ملح (حسب الذوق)

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة دقيق (لزيادة التماسك)

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر (اختياري لإضافة نكهة حارة)

1 بيضة (اختياري، تساعد في تماسك الكفتة)

طريقة عمل كفتة الحاتى:-

في وعاء كبير، ضعى اللحم المفروم وأضيفي إليه البصل المفروم ناعم والثوم والبهارات والملح والفلفل والكزبرة.

اضيفي البقدونس المفروم والدقيق، وابدئي في العجن جيدا بإستخدام يديك لمدة 10-15 دقيقة، الهدف هو الحصول على خليط متماسك وسلس.

إذا كنت تستخدمين البيضة، أضيفيها في هذه المرحلة وامزجى جيدًا.

قومى بتشكيل الكفتة على شكل أصابع طويلة أو كرات صغيرة، حسب رغبتك.

يفضل تشكيلها على الأسياخ إذا كنت ستشويها على الفحم.

سخنى الشواية أو الفحم جيدًا.

ضعى أسياخ الكفتة على الشواية واتركيها تشوى لمدة 10-15 دقيقة مع التقليب المستمر حتى تصبح ذهبية اللون وتتم طهيها بالكامل.

قدمى كفتة الحاتي مع أرز، سلطة خضراء، أو طحينة حسب الرغبة.

لضمان طعم لذيذ، يمكن نقع اللحم في مزيج من التوابل قبل التحضير بنحو ساعة.

إذا لم تتوفر شواية فحم، يمكن استخدام الشواية الكهربائية أو حتى طهي الكفتة في الفرن.

لتجنب جفاف الكفتة، يمكن إضافة القليل من الزيت أو الزبدة على الكفتة أثناء الشوي.

طريقة عمل كفتة الحاتى

ولعمل كفتة داود باشا

مكونات عمل كفتة داود باشا:

كيلو لحم مفروم

ربع كوب بقسماط

حبة بيض

ملح وفلفل

ربع ملعقة صغيرة قرفة

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب صلصة

بصلة مفرومة للصلصة

طريقة عمل كفتة داود باشا:

يعجن اللحم مع البيض والبقسماط والملح الفلفل والقرفة والبصلة المفرومة.

تشكل كرات وتترك بالثلاجة قليلا.

يحمر اللحم في الزيت ثم يرفع.

بنفس المقلاة يشوح البصل والثوم.

يضاف له الصلصة والملح والفلفل وتترك، حتى تتسبك وينضج اللحم.

تقدم مع الأرز الأبيض.

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