عبد الرحمن حبيب يناقش "خط العمر" في مكتبة مصر الجديدة غدا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة الروائى عبد الرحمن حبيب، لعرض أحدث أعماله رواية “خط العمر” الصادرة عن روايات مصرية للجيب في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد السبت، حيث يستعرضها الكاتب والناقد الدكتور أحمد إبراهيم الشريف بحضور جمهور المكتبة.

رواية خط العمر

تدور أحداث رواية خط العمر حول شاب يُدعى شريف علوي، يعمل موظفًا بمكتبة، يذهب للقاء واحد من عملاء المكتبة في إحدى المناطق المتطرفة بالقاهرة، فيتعرض للطعن من مجرمَينِ يسرقانه ويلقيانه في الصحراء، لكن جسده يقاوم الموت لمدة يومين.

خلال يومين من الصراع مع الموت تتداعى ذكريات الشاب أمام عينيه، حيث يمر شريط حياته أمام عينيه، وهو ما تعرضه الرواية في القسم الثاني المسمى (الذكريات المتداعية)، إذ تنساب وقائع حياته في عقله، وفقًا لترتيب يبدأ من الأقدم للأحدث، ليكرر الشريط نفسه.

ينقذ مجموعةٌ من البدو شريف علوي، ويلقونه أمام مستشفى فَيُكتب له النجاة، وهو ما تعرضه أحداث القسم الثالث من الرواية، فيبدأ رحلته من الموت لتتغير حياة شريف علوي تمامًا، فتجربة ملاقاته للموت تغير داخله كل شيء، فتتغير عاداته ومسارات تفكيره ورغباته.

ويقرر شريف علوي التخلي عن مشروع زواجه، ويبدأ رحلة جديدة داخله، تكشف له عن مسار آخر في الحياة لم يكن يعرفه طوال حياته السابقة.

الروائى عبد الرحمن حبيب

عبد الرحمن حبيب شاعر وروائي من مواليد القاهرة صدرت له أربع روايات هي على الترتيب حفلة التجسس وانفصام في الشخصية وعصفور الصدف وخط العمر وديواني شعر فصحى هما هواجس الشيخوخة المبكرة والغاوون على الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.