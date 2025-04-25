أمسية شعرية احتفالا بذكرى ميلاد الشاعر زين العابدين فؤاد غدًا

تشهد مكتبة مصر الجديدة فى الخامسة من مساء غد السبت، إقامة ندوة ثقافية وأمسية شعرية مع الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، الحائز على جائزة الدولة للتفوق "فرع الآداب" عام 2016، وذلك بحضور كوكبة من الشعراء ومحبى الشعر والكتاب والنقاد.

الشاعر زين العابدين

زين العابدين فؤاد شاعر مصرى اشتهر بقصائده ذات الطابع الوطنى والسياسى باللهجة العامية المصرية، والتى تم تلحين بعضها وغناها الشيخ إمام عيسى، مثل قصيدة اتجمعوا العشاق فى سجن القلعة، وقصيدة الفلاحين، وقصيدة أغنية للشمس، كما لحن وغنى من أشعاره ملحنون آخرون مثل عدلى فخرى، وهو شاعر الوطنية.

ولد زين العابدين بحى شبرا بالقاهرة فى 23 أبريل عام 1942، لعائلة تعود أصولها إلى محافظة أسوان جنوب مصر، وكانت بداية سطوع نجمه في مجال كتابة الشعر بالعامية المصرية في ستينيات القرن العشرين، وعلى مدار مسيرته عرف بين الشباب بلقب "عم زين"، وبأشعاره الوطنية، التي من أشهرها ديوانه "وش مصر" الصادر عام 1972، إبان الانتفاضة الطلابية التي عمت الجامعات المصرية.

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