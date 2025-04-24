"مستقبل الثقافية الرقمية" على طاولة مكتبة مصر الجديدة غدا

تنظم مكتبة مصر الجديدة، فى الخامسة والنصف مساء غد الجمعة، ندوة لمناقشة كتاب "بهية.. مستقبل الثقافة الرقمية في مصر"، وذلك بحضور مؤلفيه كل من الدكتور محمد خليف، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية واستشاري الابتكار والتحول الرقمي، والمهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وعضو لجنة الثقافة الرقمية بالأعلى للثقافة.

يستلهم كتاب "بهية..مستقبل الثقافة الرقمية في مصر" رؤية الدكتور طه حسين التي سطرها في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر قبل أكثر من ثمانين عاما.. إذ تعاد صياغتها لتناسب التحديات التكنولوجية الحالية، وذلك من خلال تحليل الوضع الحالي وفرصه وتحدياته، وصولا إلى السياسات المطلوبة لتعزيز التحول الرقمي الثقافي أو ما يُطلق عليه اصطلاحًا "الثقافة الرقمية". وفي دولة بحجم مصر بتنوعها وإرثها الثقافي العظيم، فإن سياسات الثقافة الرقمية تعتبر فرصة كبيرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة إحياء وتفعيل القوة الناعمة المصرية من جديد

ويدعو الكتاب إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، لأنه يمكن أن يسهم في تحسين جودة المحتوى وتخصيص التجربة التعليمية بما يتماشى مع احتياجات كل طالب، كما يجب أن تمنح الأجيال الجديدة المهارات الرقمية والثقافة الرقمية اللازمة للتفاعل مع البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني، هذا التحول – كما يرى الكتاب – لا يهدف فقط إلى رفع كفاءة الطلاب، بل يسهم أيضًا في سد الفجوة الرقمية وتعزيز المساواة في الوصول إلى المعرفة.

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