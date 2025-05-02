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حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، فيتو

 تشهد محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، 2 مايو 2025، سيولة مرورية ملحوظة في معظم المحاور والشوارع الرئيسية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الاسبوعية للموظفين، مما ساهم في تقليل الكثافات المرورية المعتادة.

حالة الطرق اليوم 2 مايو 2025

 

أبرز ملامح الحالة المرورية: نفق الأزهر: انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

وكوبري أكتوبر: سيولة مرورية للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس.

وشارع صلاح سالم والطيران: انتظام في حركة السير دون معوقات  ، أما كورنيش النيل سيولة مرورية من المعادي حتى مناطق وسط البلد، مرورًا بأثر النبي، قصر العيني، وزارة الخارجية، وماسبيرو.

كما شهد طريق الأوتوستراد، سيولة مرورية للقادم من حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولًا إلى 15 مايو.

أما الطريق الزراعي: انتظام في حركة السيارات أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، مع وجود كثافات مرورية متحركة عند مطلع كوبري قها بسبب أعمال الصيانة الجارية.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة المرورية الإيجابية تأتي نتيجة لانخفاض الكثافة المرورية المعتادة في أيام العمل، بالإضافة إلى التواجد المكثف لرجال المرور في الشوارع والميادين لتنظيم حركة السير ومتابعة الحالة المرورية

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