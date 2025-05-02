الجمعة 02 مايو 2025
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حوادث

ضبط 401 متهم بحوزتهم 260 كيلو حشيش وبانجو بالمحافظات

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

 

التصدي لترويج المخدرات بالمحافظات

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 401 متهم بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "40 كيلوجرام بانجو، و246 كيلوجرام حشيش، و19 كيلوجرام هيروين، و37 كيلوجرام آيس، و9 كيلوجرامات شابو، و69 كيلوجرام هيدرو، و21 آلاف و321 أقراص مخدر".

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية؛ حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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