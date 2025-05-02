محمد صلاح يغرد منفردا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 34

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حافظ محمد صلاح نجم ليفربول على تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الجولة الـ 34.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الـ 34 لمسابقة الدوري الإنجليزي بفوز مثير لـ برينتفورد على نوتينجهام فورست 2-0.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 34

محمد صلاح ليفربول 28 هدفًا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 22 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفًا

كريس وود نوتينغهام فورست 19 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 18 هدفًا

يوان ويسا برينتفورد 17 هدفًا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 15 هدفًا

أولي واتكينز أستون فيلا 15 هدفًا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 14 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

يورجن ستراند لارسن وولفرهامبتون 13 هدفًا

نتائج مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز



مانشستر سيتي 2-1 أستون فيلا

آرسنال 2-2 كريستال بالاس

تشيلسي 1-0 إيفرتون

وولفرهامبتون 3-0 ليستر سيتي

نيوكاسل 3-0 إيبسويتش تاون

برايتون 3-2 وست هام يونايتد

ساوثهامبتون 1-2 فولهام

بورنموث 1-1 مانشستر يونايتد

ليفربول 5-1 توتنهام

نوتينجهام فورست 0-2 برينتفورد

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، بعد فوزه أمام توتنهام 5-1 في الجولة الرابعة والثلاثين.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 34



1- ليفربول، 82 نقطة.

2- آرسنال، 67 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 62 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 61 نقطة.

5- تشيلسي، 60 نقطة.

6- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- فولهام، 51 نقطة.

9- برايتون، 51 نقطة.

10- بورنموث، 50 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 39 نقطة.

15- إيفرتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.

تحديد مثلث الهبوط من الدوري الإنجليزي

واكتمل عقد الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التشامبيون شيب، بعد هبوط إبسويتش تاون بعد خسارته على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) ضمن منافسات الجولة 34.

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.



وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيون شيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش، ليستر سيتي وساوثهامبتون، هو الذي صعد للبريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدون في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

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