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رياضة

برينتفورد يتغلب على نوتنجهام فورست بهدفين بالدوري الإنجليزي

فريق برينتفورد، فيتو
فريق برينتفورد، فيتو

فاز فريق برينتفورد بهدفين مقابل لا شيء على نوتنجهام فورست في المباراة التي أقيمت على ملعب "سيتي جراوند" ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

موقع الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

ويحتل نوتنجهام فورست المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، جمعها من 34 مباراة، فاز خلالها في 18 مواجهة، وتعادل في 6، وخسر 10 مرات.

في المقابل، بينما يحتل برينتفورد الحادية عشرة برصيد 49 نقطة من نفس عدد المباريات، محققًا الفوز في 14 مواجهة، والتعادل في 7، بينما تكبّد الخسارة في 13 مناسبة.

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