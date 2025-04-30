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رياضة

أبطال الدوري الإنجليزي، مركز تدريبات ليفربول يتزين بعد التتويج بالبريميرليج (فيديو)

ليفربول
ليفربول

تزين مقر تدريبات فريق ليفربول بعد أيام من تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج” بشكل رسمي للمرة 20 في تاريخ النادي.

وكتب ليفربول على مدخل مقر تدريبات الفريق عبارة “ أبطال الدوري الإنجليزي” بعد حسم لقب الدوري بشكل رسمي قبل 4 جولات من نهايته.

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وعلق محمد صلاح لاعب ليفربول على تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخ النادي.

وكتب صلاح عبر حسابه بموقع تويتر: "هذا هو ما كنا نريد أن نقدمه لجماهيرنا أكثر من أي شيء آخر. هذا النادي يجب أن ينافس دائمًا على كل شيء وأن يكون في القمة. لا أعذار. جميع الفرق تفوز بالمباريات، لكن في النهاية لا يوجد سوى بطل واحد. هذا ما يتذكره التاريخ، وينطبق هذا على الموسم المقبل أيضًا".

يعيش نادي ليفربول حالة من السعادة بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد غياب منذ موسم 2019 – 2020.

وحقق ليفربول أول لقب تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

ليفربول يسعى للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي 

وتحركت إدارة ليفربول سريعا للترتيب من أجل تدعيم الفريق في الموسم المقبل والتعاقد مع لاعبين جدد لتطوير الأداء والاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول بدأت التخطيط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل وستناقش مع المدرب أرني سلوت احتياجات الفريق وتدعيم الفريق بعناصر جديدة.

وأشارت إلى أن ليفربول يسعى للتتويج بلقب البريميرليج للمرة 21 في تاريخه بحصد البطولة في الموسم المقبل وهو ما جعل إدارة النادي تجدد التعاقد مع محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بجانب البحث عن عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق.

ولم يتعاقد ليفربول في الموسم الحالي سوى مع فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي بجانب حارس المرمى جيورجي مامارداشفيلي الذي تمت إعارته إلى فالنسيا الإسباني.

صفقات مرتقبة في ليفربول 

وسيعود ماماراداشفيلي إلى ليفربول في الموسم الجديد ليكون أول تدعيمات الريدز كما ارتبط اسم النادي بالتعاقد مع بريان مبيومو وفلوريان فيرتز وبعض العناصر التي يتم متابعتها من جانب إدارة النادي.

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