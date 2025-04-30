والدة ياسين عن حكم المؤبد: ربنا نصر ابني وما قدرتش أشوف مسلسل لام شمسية

الطفل ياسين، قالت والدة الطالب ياسين، ضحية واقعة مدرسة دمنهور، إنها راضية بقضاء الله وقدره، مؤكدة، أنها فضلت الحصول على حق ابنها بالقانون: "واثقة في حكم ربنا وحكم القضاء العادل، والحمد لله أخد حقه".

والدة الطفل ياسين: ربنا رضاني ونصر ياسين والحق

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "بالنسبة لي فأنا لم أكن أطمح في أكثر من حصول الجاني على حكم المؤبد، وتعبنا النهارده بشكل غير طبيعي، لكن الحمد لله إن ربنا رضاني ونصر ياسين ونصر الحق".

والدة الطفل ياسين: لم أتابع مسلسل لام شمسية ولا أستطيع رؤيته

وتابعت والدة الطفل ياسين: "بالنسبة إلى مسلسل لام شمسية، فأنا لم أتابعه، لكن اتحكى لي عنه، وحتى الآن مش قادرة أشوفه، لأني ما كنتش قادرة أتوجع في الفترة الأخيرة دي كمان بالذات".

ووجه والد ياسين التحية لصناع المسلسل، مؤكدًا، أنهم فتحوا الباب للكثير من المواطنين للوعي بهذه المشكلة التي تواجه بعض الأسر، قائلًا: "أقول من هنا، جزاهم الله كل خير عن كل طفل يتم إنقاذه وعدم تعريضه لهذا النوع من الجرائم، وإن تعرض له، فإنه يستطيع أن يتحدث ليطالب أهله بحقه".

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