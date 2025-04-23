الأربعاء 23 أبريل 2025
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سياسة

ماهى غرامة مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة طبقا لقانون المرور ؟

قانون المرور،فيتو
قانون المرور،فيتو

يعد  قانون المرور من القوانين الهامة التى تتصدى للمخالفات المرورية في الشارع المصري، ووضع قانون المرور عدد من الغرامات ضد كل من يقوم بمخالفة مواد قانون المرور 

غرامات مالية على المخالفات المرورية
 

كما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه كالتالي.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.


* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ:-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

 

كيف يعالج القانون المصري المخالفات المرورية؟

 

اعتمد قانون المرور الجديد مجموعة من الإجراءات المشددة لتقليل المخالفات، منها:

1. نظام النقاط

تخصم نقاط من رخصة السائق عند ارتكاب المخالفات، مما يعرضه لاحقًا لسحب الرخصة.

2. الغرامات المالية المرتفعة:

تهدف إلى زيادة الردع، خاصة في المخالفات الجسيمة.

3. التوسع في المراقبة الإلكترونية:

باستخدام كاميرات مراقبة الطرق لتسجيل المخالفات تلقائيًا.

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قانون المرور المخالفات المرورية تجاوز السرعة رخصة القيادة غرامات المخالفين

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