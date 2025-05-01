الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من مايك والتز بعد إقالته من منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي، فيتو

علق  مايك والتز على قرار إقالته من منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي وتعيينه سفير بالأمم المتحدة قائلا: يشرفني مواصلة العمل مع ترامب.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعفى مستشار الأمن القومي مايك والتز من منصبه وعين وزير الخارجية مارك روبيو بدلا منه.

ترامب يعين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي خلفا لمايك والتز 

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، إن مايك والتز سيكون سفير أمريكا في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت  صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز.

وقال تقرير “ستريت جورنال”، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، يتبنى سياسة متشددة تجاه إيران وأوكرانيا، واصطدم مع مسئولين في البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، علق البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، في وقت سابق من اليوم الخميس، على اعتزام  مستشار الأمن القومي مايك والتز ترك منصبه، قائلا: لن نعلق على خبر من مصدر مجهول.

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ترامب الأمم المتحدة أمريكا

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