ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعفى مستشار الأمن القومي مايك والتز من منصبه وعين وزير الخارجية مارك روبيو بدلا منه.

ترامب يعين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي خلفا لمايك والتز

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، إن مايك والتز سيكون سفير أمريكا في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت صحيفة “وول ستريت الجورنال” قد أكدت في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز.

وقال تقرير “ستريت جورنال”، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، يتبنى سياسة متشددة تجاه إيران وأوكرانيا، واصطدم مع مسئولين في البيت الأبيض.

وفي السياق ذاته، علق البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، فى وقت سابق من اليوم الخميس، على اعتزام مستشار الأمن القومي مايك والتز ترك منصبه، قائلا: لن نعلق على خبر من مصدر مجهول.

وذكرت قناة “سي بى إس أن مستشار الأمن القومي بـ البيت الأبيض مايك والتز سيترك منصبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.