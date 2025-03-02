الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

مستشار الأمن القومي الأمريكي يوجه رسالة إلى زيلنسكي بعد أزمة البيت الأبيض

زيلينسكي وترامب،
زيلينسكي وترامب، فيتو

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب تلقى اتصالين من رئيسي وزراء بريطانيا كير ستارمر وإيطاليا جورجيا ميلوني بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا.

استعداد زيلينسكي للسلام 

وأشار إلى ضرورة أن يوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده الحقيقي للسلام.

قصة زيلينسكي خلال لقاء ترامب 

وأضاف أن زيلينسكي لم يظهر خلال لقائه في البيت الأبيض رغبة واضحة في التفاوض بحسن نية، مؤكدًا أن أوكرانيا بحاجة إلى زعيم قادر على التعامل مع الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب.

هل كان اجتماع المكتب البيضاوي كمينا سياسيا لـ زيلينسكي 

ونفى مستشار الأمن القومي صحة ما يُتداول بشأن اعتبار اجتماع المكتب البيضاوي مع زيلينسكي "كمينًا سياسيًا"، مؤكدًا أن أمريكا تسعى إلى إنهاء دائم للحرب في أوكرانيا بضمانات أمنية تقودها أوروبا.

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