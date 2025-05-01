أول تعليق من البيت الأبيض على اعتزام مستشار الأمن القومي تقديم استقالته

علق البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، على اعتزام مستشار الأمن القومي مايك والتس ترك منصبه، قائلا: لن نعلق على خبر من مصدر مجهول.

وذكرت قناة CBS في تقرير لها، اليوم الخميس، أن مستشار الأمن القومي بـ البيت الأبيض مايك والتس سيترك منصبه.

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس سيترك منصبه

ويأتي ذلك على خلفية فضيحة تسريبات تطبيق “سيجنال”، بشأن توجيه ضربة جوية للحوثيين في اليمن، وذلك بعد إضافة صحفي إلى جروب يضم كبار رجال البيت الأبيض بالخطأ.

وحمل البيت الأبيض مايك والتس مسئولية التسريبات على تطبيق «سيجنال»، والتي تم خلالها مناقشة شن غارات ضد الحوثيين في اليمن.

وذكر البيت الأبيض في بيان أنذاك أن مستشار الأمن القومي الأمريكي يتحمل مسؤولية واقعة سيجنال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زال «يثق» بفريق الأمن القومي، وفق «رويترز».

وأضاف البيت الأبيض أن «سيجنال تطيبق معتمد وهو أكثر السبل أمنًا وفعالية في التواصل». كما أشار إلى أن المحادثة لم تتضمن معلومات سرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.