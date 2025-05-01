ترامب: وزير الخزانة الأمريكي يتفاوض الآن مع 200 دولة بشأن التعريفات الجمركية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن وزير الخزانة الأمريكي يتفاوض الآن مع 200 دولة بشأن التعريفات الجمركية.

ترامب: الرسوم الجمركية ستجعل الولايات المتحدة أكثر ثراءا

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الديمقراطيين يسعون للقضاء على برامج الرعاية الصحية منخفضة التكلفة ونحن سننقذها ولن نسمح بالهجرة إلى الولايات المتحدة إلا بالطرق الشرعية.

وتابع ترامب: أن الرسوم الجمركية ستجعل الولايات المتحدة أكثر ثراءا.

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير، إعلامية اليوم الخميس، أن غرفة التجارة الأمريكية طلبت من إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ إعفاءات جمركية على الفور، وذلك لتجنب الركود ومنع ضرر لا يمكن إصلاحه يصيب الشركات الصغيرة.

هيئة أمريكية توجه نداء عاجلا لترامب لدرء ضرر لا يمكن إصلاحه

ومن جانبها، دعت سوزان كلارك، الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، إدارة ترامب إلى إظهار المزيد من المرونة والتفاوض على الرسوم الجمركية، وضرورة استبعادها.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، طلبت الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، إعفاء تلقائيا من الرسوم الجمركية على جميع السلع التي لا يمكن إنتاجها في الولايات المتحدة، أو التي ليست متاحة محليا.

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