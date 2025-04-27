المعاينة الأولية: السرعة الزائدة وراء انقلاب ميكروباص بطريق الجيش

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش الصحراوي، أن الميكروباص كانت مسرعة فاختلت عجلة القيادة من قائدها أثناء سيره مما أدى إلى انقلابها وأسفر عن مصرع فتاتين وإصابة 9 آخرين.

وانتقل فريق من رجال المباحث إلى مستشفى 15 مايو لسماع أقوال المصابين والوقوف على ملابسات الحادث.

ولقيت فتاتين مصرعها وأصيب 9 أخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الجيش الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم طريق الجيش اليوم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الجيش وسقوط ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الأسعاف لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي طريق الجيش مما أسفر عن مصرع فتاتين واصابة 9 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

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