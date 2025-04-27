الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعاينة الأولية: السرعة الزائدة وراء انقلاب ميكروباص بطريق الجيش

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش الصحراوي، أن الميكروباص كانت مسرعة فاختلت عجلة القيادة من قائدها أثناء سيره مما أدى إلى انقلابها وأسفر عن مصرع فتاتين وإصابة 9 آخرين.

وانتقل فريق من رجال المباحث إلى مستشفى 15 مايو لسماع أقوال المصابين والوقوف على ملابسات الحادث.

ولقيت فتاتين مصرعها وأصيب 9 أخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الجيش الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم طريق الجيش اليوم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الجيش وسقوط ضحايا، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الأسعاف لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي طريق الجيش مما أسفر عن مصرع فتاتين واصابة 9 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث تصادم طريق الجيش اليوم تصادم طريق الجيش اليوم طريق الجيش اليوم حادث تصادم طريق الجيش تصادم طريق الجيش طريق الجيش طريق الجيش الصحراوي

مواد متعلقة

أقوال الشهود في حادث تصادم كوبري أكتوبر

بالأسماء، إصابة 9 في حادث سقوط ستاند وشاشات بحفل تامر حسني بقصر البارون

ads

الأكثر قراءة

باحث يكشف سر حديث ترامب بشأن قناة السويس بعد مطالبته بمرور السفن الأمريكية مجانًا

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

محمد يوسف يجتمع مع مسئولي الحرس للاتفاق على الرحيل لقيادة الأهلي

أول رد من الفنانة نجلاء بدر بعد إجراء عملية تجميل وتغير ملامح وجهها ( صور)

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 27 أبريل 2025

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

السيسي يوجه الدعوة للحاكم العام لأستراليا للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 27 أبريل 2025 (آخر تحديث)

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة مصر بالافتتاح.. تاريخ وأرقام جنوب أفريقيا في أمم الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالثروة والاستقرار المالي

معنى اسم إبراهيم وألقاب نبي الله ومعجزاته.. اعرفها

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية