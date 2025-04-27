شهدت مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة حادث انقلاب مروع لسيارة نقل ثقيل محملة بنحو 50 طن من علف الصويا، إثر انفجار الإطار الأمامي للمقطورة أثناء سيرها على الطريق.

انقلاب سيارة نقل محملة بـ50 طن صويا بأكتوبر

تلقي المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثانٍ، بلاغا من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة نقل أعلى الطريق، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ.



وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بنحو 50 طنا من علف الصويا على جانب الطريق، إثر انفجار الإطار الأمامي للمقطورة أثناء سيرها على الطريق، دون وقوع أي إصابات.



وتباشر الأجهزة الأمنية جهودها لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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