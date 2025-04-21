تفاصيل التحقيقات مع سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات.. المتهمة تستعين بـ 9 آخرين في نقل وتصنيع السموم البيضاء.. 200 كيلو حشيش وشابو «أحراز القضية».. والمتهمة: أعاني من مرض خبيث

في ضربة أمنية قاصمة، كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الستار عن واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المتخصصة في تصنيع وتوزيع المواد المخدرة، والتي اتخذت من شقتين في منطقتي السلام ومدينة نصر وكرًا لنشاطها، ولكن الصدمة لم تكن في حجم المضبوطات أو عدد المتهمين، بل في المفاجأة، فزعيمة التشكيل، حسب روايات المتهمين، هي المذيعة والمنتجة التلفزيونية السابقة سارة خليفة.

كانت التحريات الأولية قد أشارت إلى تحركات مريبة داخل شقتين في منطقتي السلام ومدينة نصر، حيث يتم تصنيع مادة الحشيش الصناعي المعروفة بـ"البودر"، بالتعاون مع عناصر أجنبية خارج مصر، وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوات مكافحة المخدرات الوكرين، وتم ضبط 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي الخام، إضافة إلى أدوات وآلات مخصصة للخلط والتصنيع، و5 سيارات يُشتبه في استخدامها بعمليات النقل والتوزيع.

مفاجأة مدوية.. سارة خليفة على رأس التشكيل

وخلال فحص هوية المتهمين، تبين أن من بين المقبوض عليهم الإعلامية والمنتجة سارة خليفة، ووفقًا لأقوال باقي أفراد التشكيل العصابي، والبالغ عددهم 9 أشخاص، فإن سارة هي "الكل في الكل"، والمسؤولة عن جلب المواد الخام من الصين، وتمويل العمليات، واستلام الأرباح.

المتهمون أكدوا في اعترافاتهم أن سارة كانت تدير الأمور من الألف إلى الياء، وأن دورهم اقتصر فقط على نقل المواد وتخزينها في الشقق المخصصة للتصنيع.

سارة خليفة تنهار: "معرفش حاجة"

وفي أولى جلسات التحقيق التي استمرت على مدار 24 ساعة، ظهرت سارة خليفة منهارة تمامًا، وتبكي بحرقة، نافية علاقتها بأي من المتهمين أو المضبوطات، قائلة: "والله ما شوفتهم قبل كده، ولا أعرفهم.. أكيد حد بينتقم مني."

لكن المفاجأة جاءت من جانب بعض المتهمين الذين ردوا عليها داخل التحقيقات: "لا عرفانا، وفي شات ما بينا ومكالمات تثبت كده."

سارة خليفة:"أنا مريضة بمرض خبيث"

وفي محاولة لتوضيح حالتها الصحية، صرحت سارة خليفة خلال التحقيق بأنها تعاني من مرض خبيث في الرحم، يستدعي متابعة طبية دقيقة، وأنها لم تكن في وضع يمكنها من إدارة أي نشاط من هذا النوع.

وتقدم محامي المتهمة بطلب رسمي للنيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي عليها، للتأكد من حالتها الصحية.

التحقيقات كشفت عن مفاجآت ضخمة أيضًا، حيث تم ضبط: 200 كيلو حشيش صناعي ومبالغ مالية ضخمة بعملات محلية وأجنبية وكمية من المشغولات الذهبية و5 سيارات وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 420 مليون جنيه مصري.

وفي ختام جلسات التحقيق، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل العصابي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار أوامر بالتحفظ على الهواتف المحمولة لفحصها وإرسال المتهمين إلى الطب الشرعي لتحليل العينات وتشميع الشقتين المستخدمتين كمراكز تصنيع.

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