الدروز في سوريا، ورقة إسرائيل للتمدد بالأراضى العربية وتنفيذ مخطط تفكيك الدولة

دروز سوريا، كرر وزير جيش الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، تدخل الاحتلال السافر فى الشأن السوري، ملوحا بتدخل عسكري لحماية الدروز في سوريا وفق زعمه.

مزاعم الاحتلال لحماية الدروز فى سوريا

وقال كاتس، أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري -أحمد الشرع- إن لم يتوقف الاعتداء على الدروز في سوريا سنرد بقوة كبيرة

واستطرد، وجهنا رسالة واضحة للنظام السوري، بأن عليه مسؤولية منع الاعتداءات على الدروز في سوريا

زاعما، أنه بعد الاعتداء على دروز سوريا، أصدرت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات بشن ضربات تحذيرية لجهات اسماه "متطرفة"

وختم، ملتزمون بحماية الدروز ونتابع الوضع وإذا تجددت الاعتداءات ولم يمنعها النظام السوري سنرد بقوة.

خارجية الاحتلال تدعو المجتمع الدولي لحماية الدروز

فى ذات السياق دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فى وقت سابق اليوم الخميس، المجتمع الدولي لتوفير الحماية للدروز في سوريا، وذلك بعد يومين من اشتباكات طائفية في ريف دمشق خلّفت عددًا كبيرًا من القتلى.

وزعم وزير خارجية الاحتلال في بيان: أدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية الأقليات في سوريا، وخاصة الدروز، من النظام وعصابات الإرهاب التابعة له، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الأحداث الصعبة التي تحدث هناك مؤخرًا.

من جهته وفي تنسيق منظم لاستغلال ورقة الدروز، ناشد وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التدخل العاجل لحماية الدروز، حسبما ما نقلت صحيفة |"تايمز أوف إسرائيل".

أسباب تفجر الصراع مع الدروز فى سوريا

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوقعت اشتباكات اندلعت فجر الثلاثاء الماضى، على خلفية طائفية، عقب انتشار تسجيل صوتي نسب إلى شخص درزي يتضمن إساءات إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أكثر من سبعين قتيلًا، يتوزعون بين مسلحين دروز من جهة، وعناصر أمن ومقاتلين مرتبطين بالسلطة من جهة أخرى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

فماذا نعرف عن الموحدين الدروز سوريا

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" بعنوان: فماذا نعرف عن الموحدين الدروز في سوريا؟ وما هي هواجسهم في ظل الحكم الجديد؟

من معركة عين جالوت إلى الثورة الكبرى

يشير أبناء طائفة الموحدين الدروز إلى أنفسهم باسم "الموحدون"، أي المؤمنون بتوحيد الله، كما يطلق عليهم أيضًا "بنو معروف". ويُقال إن اسم "دروز" يعود إلى نشتكين (محمد بن إسماعيل) الدرزي، الذي نشر دعوته في لبنان وسوريا.

ويتوزع الموحدون الدروز بشكل رئيسي في لبنان وسوريا وإسرائيل والأردن، إضافةً إلى مناطق أخرى متفرقة.

يرجع تاريخ وجود الموحدين الدروز في سوريا إلى مئات الأعوام.

وقد لعبوا دورًا أساسيًا في بلاد الشام عبر مراحل تاريخية مختلفة، حيث شاركوا في معركة حطين ضد الصليبيين عام 1187، وتولّوا مهام قيادية بعد نيلهم ثقة الأيوبيين والزنكيين. كما انخرطوا لاحقًا مع المماليك ضد المغول في معركة عين جالوت.

دعم الدروز للعثمانيين ضد حملة محمد علي باشا

وفي القرن التاسع عشر، وقف الدروز إلى جانب العثمانيين ضد حملة محمد علي باشا على بلاد الشام، وكبّدوا الجيش المصري خسائر كبيرة في جبل العرب جنوبي دمشق، بقيادة الشيخ يحيى الحمدان، الذي كان يحكم الجبل آنذاك.

لكن العلاقة مع الدولة العثمانية تدهورت لاحقًا، إذ ثار الدروز ضدها إثر محاولاتها المتكررة فرض سيطرتها على الجبل. وفي عام 1911، أعدم العثمانيون عددًا من زعماء الجبل بعد إحكام قبضتهم عليه، كان أبرزهم ذوقان الأطرش ويحيى عامر.

بعد ذلك، أعلن دروز سوريا ولاءهم للشريف حسين، وانضم المئات منهم إلى الجيش العربي، وكان الزعيم سلطان باشا الأطرش في طليعة مَن رفع علم الثورة العربية الكبرى، أولًا في الجبل ثم في دمشق.

وفي عام 1925، لعب الدروز دورًا محوريًا في مقاومة الاحتلال الفرنسي لسوريا، إذ رفضوا مشروع تأسيس دولة درزية، وأشعلوا شرارة الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش.

يبلغ عدد الموحدين الدروز في سوريا اليوم نحو 700 ألف نسمة، يتوزعون في مناطق مختلفة من بينها السويداء والجولان وبالقرب من دمشق وفي إدلب.

الشخصيات الفاعلة اليوم في المشهد الدرزي السوري

هناك أكثر من مرجع روحي واجتماعي يحظى بدعم وتأييد واحترام داخل طائفة الموحدين السوريين.

وأهمّ هذه الشخصيات، هي المرجعيات الروحية في الطائفة، أي مشايخ العقل الثلاث؛ الشيخ حكمت الهجري والشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع.

دروز سوريا، فيتو

بالإضافة إلى وجوه تتزعم وتقود فصائل مسلحة تشكلت خلال سنوات النزاع، أبرزها الشيخ ليث البلعوس قائد "قوات الكرامة"، وهو نجل الشيخ وحيد البلعوس المعارض للنظام السوري ومؤسس قوات الكرامة الذي توفي في حادث سيارة عام 2015.

وهناك أيضًا الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد قوات "أحرار الجبل".

الدروز والانتفاضة في سوريا عام 2011 ضد الأسد

لم تنضم الغالبية من أبناء الطائفة إلى صفوف المعارضة للنظام، وحاولوا في الوقت نفسه تحييد أنفسهم عن الصراع الداخلي.

لكنّ عام 2015 حققت كتائب بقيادة جبهة النصرة مكاسب في مناطق في درعا والجولان وهددت مطار الثعلة العسكري الحكومي في محافظة السويداء، فانضمّ عدد من الدروز إلى القتال جنبا إلى جنب مع قوات النظام.

وبرز الشيخ وحيد البلعوس، في معارضته للنظام السوري علنًا حتى وفاته في حادث سيارة عام 2015، لكن أغلب أبناء الطائفة لم يعملوا السلاح إلا لتشكيل لجان مسلحة محلية تهدف إلى حماية مناطقهم.

وفي عام 2014، حاصر أبناء الطائفة مراكز الأمن التي احتجزت أبناءهم بسبب رفضهم التجنيد الإجباري، وتمكنوا من إطلاق سراحهم.

وبعد تزايد الدعوات لرفض التجنيد في صفوف الجيش، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بانضمام أبناء طائفة الموحدين إلى الخدمة العسكرية داخل المحافظة.

وتعرضت بعض مناطقهم لهجمات قليلة، على يد مجموعات تنتمي إلى ما يُعرف بتنظيم “داعش” وجبهة النصرة وبشكل خاص بين 2012 و2015.

ووقعت صدامات عنيفة بين جنود من الجيش السوري ومقاتلين من السكان دروز من جهة ومقاتلين من هيئة تحرير الشام وفصائل موالية من جهة أخرى، في بلدة الحضر عام 2017 على الجانب السوري من هضبة الجولان.

وفي 2018 شهد ريف السويداء هجمات واسعة نفذها مقاتلو “داعش”، بدأت بتنفيذ عمليات انتحارية في سيارات مفخخة، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص.

عام 2023، ومع هدوء مشهد الصراع المسلّح نسبيًا في سوريا، نظّم قسم من دروز السويداء احتجاجات ضد النظام، وبدعم من المراجع الروحية - باستثناء الشيخ يوسف الجربوع المؤيد للنظام - للمطالبة علنًا بإسقاط بشار الأسد.

وتركزت الاحتجاجات حينها في ساحة الكرامة قرب ضريح سلطان باشا الأطرش في السويداء.

دروز إدلب وهيئة تحرير الشام

بعد سيطرة فصائل المعارضة على إدلب في نهاية عام 2014 وفي مقدمتها جبهة النصرة.

نشب خلاف تطور الى اشتباك مسلّح بين مقاتلين من جبهة النصرة وسكان من طائفة الموحدين الدروز في قرية قلب لوزة في ريف إدلب.

اتهم الأهالي عناصر جبهة النصرة بالبدء في إطلاق النار وذهب ضحية الحادثة نحو 20 شخصًا الموحدين الدروز مقابل مقتل ثلاثة مقاتلين في جبهة النصرة.

ردت جبهة النصرة ببيان جاء فيه أنّ مقاتليها تصرفوا "دون الرجوع إلى أمرائهم".

وحاولت الجبهة في بيانها طمأنة الأهالي وقالت إن "أبوابها مفتوحة للجميع، ومثل هذه الأخطاء وارد حدوثها".

ومع تحول جبهة النصرة إلى "هيئة تحرير الشام"، استمرت الحوادث التي أثارت مخاوفًا لدى طائفة الموحدين في إدلب.

تقرير منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في تقرير نشر على موقعها في نوفمبر 2022، انتهاكات ارتكبتها مجموعات إسلامية مسلّحة من بينها جبهة النصرة سابقًا ولاحقًا هيئة تحرير الشام ضد المواطنين من طائفة الموحدين الدروز في إدلب.

وإلى جانب ذكر حادثة قرية قلب لوزة، أشارت المنظمة إلى وقوع 53 حالة خطف في المناطق ذات الأغلبية الدرزية بين 2012 و2022، وجاء في التقرير أنّ هيئة تحرير الشام مسؤولة عن أكبر عدد من حالات الخطف (23 حالة).

وأشار التقرير إلى انتهاكات أخرى مثل التضييق والاضطهاد الديني والاستيلاء على الممتلكات والعقارات.

لكنّ أبو محمد الجولاني ظهر في يونيو، أي قبل صدور التقرير، في فيديو على يوتيوب خلال لقائه وجهاء من طائفة الموحدين في ريف إدلب على هامش تدشينه بئر مياه في القرية.

وحرص الجولاني خلال اللقاء المصور على طمأنة الأهالي بأنهم لن يتعرضوا لأي ظلم قائلًا "نحن أهل الحق".

أماكن تواجد الموحدون الدروز في جبل السماق

ويتواجد الموحدون الدروز في 14 قرية في جبل السماق غرب إدلب، وهي المنطقة التي تقع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التي تشكلت في إدلب منذ 2017.

وعقب أجواء التوتر التي سادت بين الموحدين الدروز وعناصر من الجهاز الأمني في الإدارة الجديدة في منطقة جرمانا في دمشق، نقلت وسائل إعلام عن وجهاء في الطائفة من إدلب رسالة إلى أبناء طائفتهم في السويداء. دعوهم من خلالها إلى رأب الصدع بينهم وبين الحكومة الجديدة وإعطائها فرصة للحكم بناء على تجربتهم مع حكومة الإنقاذ في إدلب.

ماذا بعد سقوط حكم الأسد؟

في أواخر نوفمبر من العام الماضي، شنت الفصائل المسلحة المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام هجومًا مفاجئًا انطلق من إدلب نحو حلب ومن ثم إلى مناطق أخرى تحت سيطرة النظام السوري.

سقطت منطقة تلو الأخرى بسرعة في يد المعارضة، حتى وصلت قواتها إلى الشام بعد عشرة أيام، وسط تأكيد أنباء عن فرار الرئيس السابق بشار الأسد وعائلته إلى موسكو.

سقط النظام في سوريا بعد أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث، وبدأت التساؤلات تطرح حول مصير سوريا بمختلف أطيافها في هذا المشهد الجديد.

كانت العلاقة بين الدروز والإدارة الجديدة في سوريا أمام اختبار جدي.

فالسلطة الجديدة تتكون غالبًا من أعضاء هيئة تحرير الشام، وهي نفس الهيئة التي هاجمت في السابق السويداء عندما كانت تُعرف باسم جبهة النصرة تحت قيادة أحمد الشرع، الذي كان يُعرف وقتها بـ أبو محمد الجولاني.

أما المسألة الثانية التي تشكّل هاجسا للسلطة الجديدة في سوريا، فهي السلاح. فخلال سنوات النزاع، شكّل الدروز فصائل محلية مسلحة لحماية بلداتهم ومناطقهم.

وقال الشيخ حكمت الهجري في مقابلة على إحدى القنوات الفضائية العربية في ينايرالماضى، إن التواصل مع الإدارة الجديدة بدأ فورًا بعد سقوط النظام.

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وجّه الشيخ حكمت الهجري رسالة إلى أحمد الشرع خلال المقابلة، مطالبا بـ "التشاركية في الحوار والأفكار حتى نتمكن من تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وتأمين المرحلة المقبلة التي يجب أن تكون أكثر دقة، إضافة إلى بناء قاعدة متينة لسوريا المستقبل".

جاءت هذه الرسالة بعد لقاء وفدٍ من الطائفة الدرزية مع أحمد الشرع في منتصف ديسمبر، حيث قال الشرع خلال اللقاء إنّ سوريا "يجب أن تبقى موحَّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".

وأكد الشرع في كلمته أمام الوفد قائلًا: "ما يهمنا هو أن لا تكون هناك محاصصة ولا خصوصية تؤدي إلى انفصال".

أعمال العنف في منطقة جرمانة

شكلت أعمال العنف في منطقة جرمانة أولى تحديات العلاقة بين الطرفين، حيث وقعت اشتباكات بين مسلحين من الطائفة الدرزية وقوات من الأمن في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية في بداية مارس.

لكن الأحداث الدامية الأخيرة في منطقة الساحل السوري، حيث تفيد التقارير بمقتل مئات المدنيين العلويين، دفعت الشيخ الهجري إلى التصريح مطالبًا بوقف العمليات العسكرية في الساحل.

وأعلن الهجري في 8 مارس رفضه لما وصفه بـ "القتل الممنهج".. لتبقى بعدها التطورات والسيناريوهات مفتوحة حول نية الاحتلال استغلال ورقة الدروز لتنفيذ مخططهم بتفكيك سوريا والتوغل داخل المزيد من أراضيها.

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