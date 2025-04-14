نواب يطالبون الحكومة بالاستفادة الجيدة من القروض والمنح

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الاستفادة من أموال القروض والمنح بشكل جيد، مطالبين الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان فى هذا الشأن.

الحساب الختامى للموازنة العامة

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها حاليا، تتطلب منا الاستفادة الجيدة من كل جنيه بالقروض والمنح من الخارج.

وأضاف الحصري، أن الحساب الختامي يتضمن عدد من الإيجابيات وعدد آخر من السلبيات، مشيرا إلى أن من أبرز الإيجابيات هو تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2.5 فى المائة، وهى نسبة غير مسبوقة فى ظل التحديات التى شهدتها البلاد.

توسيع القاعدة الضريبية

وأوضح الحصري، أن السبب فى ذلك كان نتيجة لنمو الإيرادات ومنها الايرادات الضريبية نتيجة توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مشيدا بعودة الثقة بين الممولين والضرائب.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري، أيضا من الايجابيات، تحسن نسبة العجز الكلى نتيجة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية رغم وجود العديد من الأزمات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الحصرى، أما فيما يتعلق بالسلبيات، فقد فيما يخص قطاعي الزراعة والرى، عدد من الملاحظات مثل، تأخر مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى في الإستفادة من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع في ۲۰۱۸/۱۲/۸ بقيمة إجمالية قدرها نحو ٦٩ مليون يورو لتمويل مصرف كتشنر ورفع كفاءته.

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

وتابع، أيضا من الملاحظات، تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في تنفيذ مشروع أعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة والمنفذ عن طريق والمسند تنفيذها لإحدى الشركات منذ شهر ديسمبر 2020 والمقرر نهو الأعمال بها في ديسمبر ۲۰۲۱.

وقال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب: إن توصيات لجنة الخطة والموازنة للحكومة أكثر من مرة بالاستفادة من القروض والمنح، هو أمر يتطلب التوقف أمامه، وتوضيح أسباب عدم الالتزام باستغلال تلك القروض والمنح فى المخصصات لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.