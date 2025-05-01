المئات من أهالي الفيوم يشيعون جنازة ضحية حريق خط الغاز ونجلها

اتشحت بالسواد قرية دار السلام التابعة لمركز طامية بالفيوم، وهم يشيعون جثة إسراء أحمد محروس 29 سنة، وابنها تميم عمر أبو الجود 3 سنوات، ضحيتي انفجار خط الغاز الطبيعي بمنطقة السادس من أكتوبر، الذي تسبب في تفحم عدد من السيارات وإصابة 20 شخصا ومصرع 3 منهم 2 من قرية دار السلام.

وقال أحد جيران والد إسراء، إنها تعيش بمدينة 6 أكتوبر مع زوجها وأبنائها، وبالأمس كانت في طريقها لزيارة أهلها بقرية دار السلام بمركز طامية، تستقل سيارة تتبع إحدى شركات التوصيل، وأثناء عبورهما بجوار منطقة الانفجار اشتعلت النار بالسيارة من كل اتجاه، وحاولت أن تفادي نجلها من النار فاحتضنته وألقت بجسدها عليه إلا أن النيران فحمتهما معا، وعثر على الطفل بين أحضان أمه، والجثتين متفحمتين تماما.

ويضيف، أن القرية بالكامل تشعر بالحزن على إسراء ونجلها، خاصة أنها تتمتع بحسن السمعة بين أبناء القرية، وعثورها تحتضن نجلها في محاولة لحمايته من النار، ما أثار مشاعر أهل القرية.

أصل واقعة انفجار خط الغاز

كان قد تسبب إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر ، امس الأربعاء، في وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء الحريق الذي اندلع بعد الإنفجار، والمصابون هم كل من: أحمد مصطفى 23 عاما، عبد الرحمن أشرف 24 عاما، سيف وائل 17 عاما، عبد التواب سالم 38 عاما، حذيفة أحمد 30 عاما، محمد عبد الله 32 عاما، طه محمد 53 عاما ومنة أيمن 21 عاما، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، كما شملت القائمة مصطفى محمد 40 عاما، منار حسن 22 عاما، محمود رجب 54 عاما، محمد أحمد 45 عاما، محمود صلاح جميعهم بحروق نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

10 سيارات إسعاف

كما شارك 10 سيارات إسعاف فى نقل المصابين والمتوفين، و7 سيارات إطفاء فى عملية السيطرة فضلا عن مسؤولي شركة الغاز مع تمركز خدمات مرورية لمنع الاقتراب من موقع الحريق وتنظيم حركة السيارات وإجراء تحويلات مرورية جراء الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن كسر مفاجئ في خط الغاز أثناء تنفيذ أعمال حفر، ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله نتيجة مصدر حراري قريب، وأسفر الحادث عن تفحم 9 سيارات كانت متوقفة بجوار الموقع، واصابة 20 شخصا، بينهم عمال ومواطنون تصادف مرورهم وقت الانفجار إضافة إلى 3 وفيات.

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