الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عودة خط غاز مدخل مدينة 6 أكتوبر للعمل بعد انتهاء أعمال الإصلاح والاختبارات

اصلاح خط غاز باكتوبر،فيتو
اصلاح خط غاز باكتوبر،فيتو

 أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والاختبارات اللازمة لخط الغاز الطبيعي الذي شب به حريق عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وأنه تم إعادة تدفيع الغاز أمس في تمام الساعة الحادية عشر وخمسين دقيقة ليلا، بعد التأكد الكامل من سلامة التشغيل.

 

أعمال الإصلاح والاختبارات اللازمة لخط الغاز الطبيعي

 وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الغاز الطبيعي للعملاء بالمنطقة لم تتأثر بالحادث، واستمرت الخدمة منتظمة، وذلك باستخدام خط تغذية بديل وفقًا لخطة ومنظومة العمل فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال الاصلاح البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي توصيل الغاز الطبيعي مدينة السادس من أكتوبر منظومة العمل غرب سوميد طريق الواحات

مواد متعلقة

وزير البترول يبحث تطورات العمل في مشروع مجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات

وزارة البترول تكشف في بيان رسمي سبب انفجار خط الغاز بطريق الواحات

مصدر بالبترول: المعاينة الأولية تؤكد حدوث كسر مفاجئ في خط غاز طريق الواحات

نصائح خاصة من البترول لضمان السلامة خلال العواصف الرملية والرياح الشديدة

برعاية وزارة البترول، إنبى تنظم لقاء خاصا باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025

وزير البترول يستقبل وفدا هنديا لتعزيز التعاون في مجال البتروكيماويات والتعدين

وزارة البترول تعدل نظم تقسيم الإنتاج في اتفاقياتها مع الشركات الأجنبية

بدوي: التعاون مع "النواب" يساعد على توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات البترولية
ads

الأكثر قراءة

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

بعد العاصفة الترابية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ما فضل التذكير بذكر الله وقراءة القرآن؟ دار الإفتاء تُجيب

إيقاف رضا البحراوي شهرا عن الغناء وإحالته لمجلس تأديب

هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية تؤثر على نتيجة تحليل جرثومة المعدة

الأهلي يستقر على رحيل مدافع الفريق في الميركاتو الصيفي

أخبار مصر: هتك عرض طفلة بشبين القناطر على طريقة "ياسين"، تطبيق زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، انخفاض الذهب، والأرصاد تحذر

برواتب تصل إلى 35.8 ألف جنيه، فرص عمل بالأردن لأصحاب هذه المهن

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل التذكير بذكر الله وقراءة القرآن؟ دار الإفتاء تُجيب

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بعدم الاستقرار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية