عودة خط غاز مدخل مدينة 6 أكتوبر للعمل بعد انتهاء أعمال الإصلاح والاختبارات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والاختبارات اللازمة لخط الغاز الطبيعي الذي شب به حريق عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وأنه تم إعادة تدفيع الغاز أمس في تمام الساعة الحادية عشر وخمسين دقيقة ليلا، بعد التأكد الكامل من سلامة التشغيل.

أعمال الإصلاح والاختبارات اللازمة لخط الغاز الطبيعي

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الغاز الطبيعي للعملاء بالمنطقة لم تتأثر بالحادث، واستمرت الخدمة منتظمة، وذلك باستخدام خط تغذية بديل وفقًا لخطة ومنظومة العمل فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعي.

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