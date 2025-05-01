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محافظات

إصابة 9 أشخاص من الفيوم في حادث مروري على طريق القاهرة

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

أصيب 9 أشخاص من الفيوم بإصابات متفرقة، في حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص، برصيف طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، أمام مدخل قرية جرفس بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل الحادث

كان قد تلقى مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص برصيف طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، أمام مدخل قرية جرفس، بدائرة المركز، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين اصابة 9 أشخاص نتيجة تصادم السيارة بالرصيف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

 

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وتم تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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