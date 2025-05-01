الخميس 01 مايو 2025
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث ومشاجرة بالفيوم

مصرع 3 أشخاص وإصابة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين

لقي 3 أشخاص من  الفيوم مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حادثين متفرقين، وتم نقل المصابين والجثث إلى  أقرب مستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

الحادث الأول تصادم تروسيكل وشاحنة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية،  يفيد بتصادم تروسكل وسيارة نقل ثقيل " شاحنة "، ووجود مصابين ووفيات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، على الطريق الصحراوي الغربي. 

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين،  وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

الحادث الثاني معتز عقليا ينهي حياة والده

كما تلقي مدير أمن الفيوم أيضا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بإنهاء شاب حياة والده بآلة حادة سكين،  وأصاب والدته بطعنة نافذة في البطن، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين " صلاح الدين رجب عبد الحميد "36 عاما، مهتز نفسيا بسبب إدمان المواد المخدرة، ووالده، 65 عاما، طعن علي اثرها والده طعنة نافذة في منتصف البطن، وطعنة بالجنب أودت بحياته في الحال، كما أصيبت والدته "هدى السيد اسماعيل" 62 سنة  بطعنة نافذة في البطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي،  والمصابة إلى مستشفى الفيوم العام، وحالتها العامة سيئة.

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وتحررت المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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